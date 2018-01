Lombardia | Gori | Grasso ha sbagliato | base Leu voterà per me

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : Fontata batte Gori M5s - ‘paga’ la scelta di Berlusconi : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Lombardia : Fontana - per Gori migranti priorità : Milano, 14 gen. (AdnKronos) - "Il Pd e il candidato Giorgio Gori sull'immigrazione hanno gettato la maschera anche in Lombardia, mettendo tra le loro priorità gli immigrati, per cui dal 2014 ad oggi sono stati sprecati oltre 15 miliardi di risorse pubbliche, quattrini dei cittadini italiani, e dei c

Gori : di poco - ma in Lombardia vinceremo : Milano, 14 gen. (askanews) 'Dobbiamo essere ambiziosi e ottimisti, perchè abbiamo la possibilità dopo di 23 anni di cambiare pagina. Sappiamo di non essere soli: ci sostengono partiti, movimenti ...

Lombardia : Gori - vinceremo anche senza sostegno Leu : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - In Lombardia, anche senza il sostegno di Liberi e Uguali, "vinceremo comunque la partita". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, a margine di un dibattito a Milano, dopo che l'assemblea regionale di LeU ha ind

Lombardia - Grasso : visione Gori distorta - da noi né rancore né odio : Roma, 13 gen. (askanews) 'Gori ha una visione distorta, da parte nostra non c'è né rancore né odio. Noi parliamo di politiche di sinistra, e lui ha fatto solo promesse e quelle promesse non sono state ...

Lombardia : Gori - felice per presenza Renzi domani a Milano : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "Sono felice che ci sia il segretario del mio partito". Lo ha detto Giorgio Gori, candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, sull'incontro domani a Milano a cui parteciperà anche il segretario del Pd, Matteo Renzi. Oltre a Renzi domani al teatro Franco Pa

Lo strappo di Liberi e Uguali si sfila : no a Gori - Pd da solo in Lombardia : ...che dovrebbe valere per qualunque presidente del Consiglio e che Gentiloni argomenta non da romano ma collocando la Capitale nel posto che le spetta quando dice che 'solo pensando al mondo ti occupi ...

Voto Lombardia - Gori : dirigenti LeU accecati dall'odio per il Pd : "Quella lombarda è una partita fondamentale che vale più della regione abitata da un sesto della popolazione italiana. Ecco, mi dispiace che i dirigenti di Leu, evidentemente offuscati dall'odio per ...

Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia : il loro candidato sarà Onorio Rosati : Liberi e Uguali, il partito di sinistra guidato dal presidente del Senato Pietro Grasso, ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori a presidente della Lombardia, proposta alcuni mesi fa dal Partito Democratico. Nel corso di un’assemblea tenuta The post Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia: il loro candidato sarà Onorio Rosati appeared first on Il Post.

Regionali Lombardia - no di Liberi e Uguali a Gori : il candidato è Rosati : Niente alleanza con il Pd di Giorgio Gori per Liberi e Uguali, in Lombardia. Il partito guidato da Piero Grasso alle Regionali correrà con un suo candidato. All'assemblea locale di LeU il capogruppo ...

Regionali - Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all'intesa con Zingaretti : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: "Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo"

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : Liberi e Uguali, no a Gori in LombardiaLazio, sarà Grasso a trattare con Zingaretti In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: “Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo” Continua a leggere L'articolo Liberi e Uguali, no a Gori in LombardiaLazio, sarà Grasso a trattare con Zingaretti ...

Regionali Lombardia - Leu dice no a Gori e candida Onorio Rosati - : Salta l'alleanza tra il Pd e Liberi e uguali. Il cagruppo alla Camera Laforgia all'assemblea del partito: "Siamo dalla parte giusta"