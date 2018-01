Lombardia | 8 | 5 milioni di euro per le opere forestali | come partecipare al bando

Lombardia - presa in carico : ecco la lettera che arriverà nelle case di oltre 3 milioni di pazienti cronici : Un problema con cui tutto il mondo fa i conti e al quale solo Regione Lombardia ha avuto il coraggio di trovare una risposta'. ' Nella lettera ha continuato il titolare regionale della Sanità è ...

Terremoto Mantova : Regione Lombardia stanzia altri 2 - 6 milioni euro : Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato un nuovo provvedimento a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal Terremoto del 2012. Con l’Ordinanza 361 viene disposta la concessione di un contributo di 2.696.208 euro per quattro progetti del settore Agricoltura e Agroindustria. L'articolo Terremoto Mantova: ...

Dalla Lombardia 5 milioni di euro per gli oratori della regione : “Gli oratori svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale per oltre 400.000 ragazzi. Si tratta di una realtà radicata e capillare. Per questo abbiamo deciso di stanziare 5 milioni di euro per interventi strutturali al loro interno. Garantire luoghi sicuri…Continua a leggere →

Brianza e Rossi : 5 milioni di euro per oratori della Lombardia : Milano, 18 dic. (askanews) 'Gli oratori svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale per oltre 400mila ragazzi. Si tratta di una realtà radicata e capillare e per questo abbiamo deciso di ...

Maroni : assegnati gli 80 - 6 milioni del Patto per la Lombardia : Milano, 18 dic. (askanews) 'Oggi abbiamo formalmente assegnato gli 80 milioni del Patto per la Lombardia, aggiungendo 600 mila euro. Questi fondi, provincia per provincia, riguardano una serie di ...

Più di 4 milioni per i ponti sul Po Interviene la Regione Lombardia per portare a termine interventi urgenti : La situazione dei ponti in provincia di Pavia è critica e dal governo non sembra arrivare neanche un euro per la ricostruzione del Ponte della Becca. Alla luce di tutto questo, l'unica soluzione è ...

Sistema allevatori da Lombardia 1 - 8 milioni : ... che occupa una posizione predominante nell'ambito dell'economia agricola regionale". La quota di contributo regionale è stata resa disponibile solo recentemente, in quanto è sempre stata considerata ...

Consiglio regionale Lombardia : in 5 anni risparmiati 8 - 5 milioni : Milano, 29 nov. (askanews) Nel corso degli ultimi 5 anni il Consiglio regionale con il taglio ai costi della politica e alle spese ha risparmiato 8 milioni e 550 mila euro, che sono stati utilizzati per dare risposte ai bisogni della società lombarda. Il dato è emerso oggi in Commissione Bilancio, presieduta ...

Presenze turistiche in Lombardia oltre 37 milioni nel 2016 : Cernobbio (Co), 28 nov. (askanews) Le Presenze di turisti in Lombardia hanno superato i 37 milioni nel 2016, sulla base delle rilevazioni Istat, e rappresentano il 9,2% delle Presenze totali di ...