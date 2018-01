LIVE Tennis | Australian Open 2018 in DIRETTA | prima giornata 15 gennaio Nadal

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Lorenzi in lotta con Dzumhur al quinto. Tra poco in campo Nadal. Avanti Seppi - fuori Schiavone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Debutta Nadal - in campo Schiavone - Lorenzi e Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

DIRETTA / Sydney 2018 Giorgi Kerber (risultato LIVE 2-6) streaming video tv : 2^ set (tennis) : DIRETTA Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo si giocano tra la notte e la mattina di venerdì 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Tennis - Andy Murray operato all’anca : “Tornerò tra sei mesi. Non mi ritiro - giocherò ai massimi LIVElli” : Andy Murray si è sottoposto a un intervento chirurgico all’anca con l’obiettivo di guarire definitivamente dai problemi fisici che nell’ultimo anno hanno debilitato l’ex numero 1 al mondo. Il britannico, costretto a dare forfait all’Australian Open, è finito sotto i ferri in una clinica di Melbourne e spera di tornare in campo nel giro di sei mesi, dunque a metà della stagione agonistica (può provare a puntare agli ...

ATP FINALS 2017/ Diretta finale Dimitrov Goffin (risultato LIVE 7-5) streaming video SuperTennis : 2^ set! : Diretta Atp FINALS 2017: info streaming video e tv, la finale Dimitrov Goffin al Master di tennis maschile si gioca alle ore 19 di domenica 19 novembre presso la O2 Arena di Londra(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 20:08:00 GMT)

Tennis - ATP Finals Londra 2017 (venerdì 17 novembre) : programma - orari e tv. Come vedere le partite in Diretta LIVE Streaming : Ultima giornata di round robin alle ATP Finals di Londra. Nel girone “Sampras” la situazione vede Grigor Dimitrov, già primo e qualificato, e Pablo Carreno Busta, che ha preso il posto di Rafael Nadal, ritiratosi dopo la prima partita, già eliminato. I due giocheranno nell’ultima giornata. Più importante l’altro match, dove il belga David Goffin e l’austriaco Dominic Thiem si giocano la qualificazione ed il diritto ...

Tennis - Atp Finals Londra 2017 (giovedì 16 novembre) : programma - orari e tv. Come vedere le partite in Diretta LIVE Streaming : Continuano le ATP Finals di Londra: oggi scenderanno in campo i quattro atleti rimasti a riposo ieri. Ad aprire le danze, non prima delle 15, sarà la sfida tra l’elvetico Roger Federer, già certo del primo posto nel girone e del pass per le semifinali, ed il croato Marin Cilic, già certo di tornare a casa qualunque sia l’esito del match. Non prima delle 21 andrà in scena la sfida da dentro o fuori tra il tedesco Alexander Zverev e lo ...

Tennis - Atp Finals Londra 2017 (mercoledì 15 novembre) : programma - orari e tv. Come vedere le partite in Diretta LIVE Streaming : Quarta giornata alle ATP Finals di Londra. Il ritiro di Rafa Nadal per il problema al ginocchio e la sostituzione con il connazionale spagnolo Pablo Carreno Busta alterano gli equilibri del gruppo Pete Sampras che vede al comando Grigor Dimitrov e David Goffin. Pertanto per il nuovo “arrivato” e Dominic Thiem non c’è scelta: serve vincere per avere ancora possibilità di passare il turno ed entrare in semifinale. Di seguito il ...