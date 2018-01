L'Italia si conferma prima in Europa per prodotti Dop - Igp e Stg : L'Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall'Unione europea . I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono 291 (13 in ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia del fioretto si conferma ai vertici - ma manca ancora la vittoria : Il fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Scherma ha visto l’Italia ancora protagonista. Infatti a Katowice (Polonia) le azzurre del fioretto sono riuscite a salire sul secondo gradino del podio nella prova a squadre, mentre nell’individuale Camilla Mancini ha centrato uno splendido terzo posto. Anche questa volta è mancata però la vittoria, dimostrando che c’è bisogno di un ulteriore passo in avanti per trovare il grande ...

Coldiretti : l’Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop - Igp e Stg : l’Italia è leader mondiale nella qualità a tavola con il fatturato al consumo dei prodotti a denominazione Dop, Igp e Stg che è salito a circa 14 miliardi di euro dei quali ben 4 miliardi realizzati all’estero. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione della divulgazione dei dati Istat sui prodotti agroalimentari di qualità che conferma la tendenza crescente al rafforzamento del settore nelle sue diverse dimensioni. L’Italia – sottolinea ...

Dbrs conferma rating Italia - prossimo giudizio è di Moody's - : ... di ulteriori significativi miglioramento nella qualità del credito del sistema bancario e di diminuzione dell'incertezza politica. Viceversa, ci sarebbe una pressione negativa sui rating in caso di ...

AlItalia - Calenda conferma : tre le offerte. Lunedì una prima valutazione : Tra i potenziali acquirenti ci sono Lufthansa ed il fondo statunitense Cerberus. Air France-Klm smentisce di aver presentato un'offerta ma sarebbe interessata alla compagnia in accordo con Easyjet

Confermato il rating dell'Italia - ma l'incertezza politica potrebbe pesare sull'economia : Il consolidamento fiscale procede e una ripresa economica più forte controbilancia le sfide future legate all'alto debito pubblico, agli "ancora elevati livelli" di crediti deteriorati e all'incertezza...

Centrodestra +2 - 4% in un mese Forza Italia davanti alla Lega Anche Swg conferma il crollo del Pd : Cresce la coalizione di Centrodestra (+2,4 punti percentuali in un mese), in netto vantaggio sulle altre forze politiche. A rivelarlo è l'ultimo Sondaggio Swg. Il Centrodestra unito raggiunge il 37,6 per cento Segui su affarItaliani.it

Alberi monumentali d’Italia : confermate le maestose testimonianze dell’Aspromonte : Sono ben venticinque gli Alberi monumentali che vegetano nel Parco dell’Aspromonte. Lo si evince dal primo elenco nazionale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali. Testimoni del lungo lavoro della natura, “portatori di un valore estetico, culturale e naturalistico”, gli Alberi monumentali “accompagnano” la storia ed il sentimento delle popolazioni dell’Aspromonte e da sempre sono oggetto di studio da parte della comunità ...

FS Italiane - CdA conferma Mazzoncini AD per il triennio 2018-2020 : (Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane , riunitosi oggi sotto la presidenza di Gioia Ghezzi, ha confermato Renato Mazzoncini Amministratore Delegato e direttore ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Kuzmina e Fourcade cercano la prima fuga - l’Italia per confermarsi : Dopo Oberhof, la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 fa tappa in un’altra località storica in Germania: Ruhpolding. Le gare prenderanno il via già domani con la 20 chilometri maschile, mentre giovedì sarà il turno delle donne a cimentarsi sempre nella prova individuale. Venerdì e sabato spazio alle staffette, mentre domenica chiuderanno il programma le mass start. Rispetto alle gare di settimana scorsa, sulla carta ci attendiamo di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : i convocati dell’Italia. Confermata in blocco la squadra di Oberhof : Archiviata la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo di Biathlon farà ancora tappa in Germania, a Ruhpolding, per un altro entusiasmante weekend. Un fine settimana molto lungo, che comincerà domani con l’individuale maschile e proseguirà con la gara femminile, le staffette e le mass-start. L’Italia si presenterà con la stessa formazione che ha brillato ad Oberhof. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Biathlon a ...

