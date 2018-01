LISANDRO LOPEZ ALL' INTER Calciomercato gennaio | l' argentino è stato preferito a Bastoni

Calciomercato Inter : il primo colpo di mercato è LISANDRO Lopez : L'Inter si conferma trai club più attivi in questa sessione di mercato invernale. La squadra di Luciano Spalletti nonostante abbia iniziato alla grande questa stagione ha avuto un crollo nel mese di dicembre, quando è rimasta a secco di vittorie. Questo motivo ha spinto la società nerazzurra ad agire tempestivamente sul mercato nel tentativo di sistemare qualcosa nella rosa. L'obbiettivo dell'Inter era quello di acquistare un difensore e di ...

Inter : niente obbligo di riscatto per LISANDRO LOPEZ - ecco le cifre dell'affare : Secondo quanto riportato dalla Corriere dello Sport non è presente l'obbligo di riscatto negli accordi fra Benfica e Inter per l'acquisto dei nerazzurri di Lisandro Lopez . LE cifre - Il prestito sarà con diritto di riscatto fissato a 9 milioni ...

Inter - rispunta Deulofeu se Verdi va al Napoli. LISANDRO LOPEZ a Milano : Milano, 14 gennaio 2018 – E' possibile un ritorno di fiamma tra Barcellona e Inter per Gerard Deulofeu . Tutto dipende dalla trattativa tra Napoli e Bologna per Simone Verdi . Se il numero nove del ...

LISANDRO LOPEZ sbarcato a Milano : Lisandro Lopez, difensore argentino classe 1989, è arrivato oggi pomeriggio a Milano dove domani mattina sosterrà le visite mediche per diventare un giocatore dell'Inter. Lopez arriva con la formula ...

Inter : LISANDRO LOPEZ sbarcato a Milano : Milano, 14 GEN - Lisandro Lopez, difensore argentino classe 1989, è arrivato oggi pomeriggio a Milano dove domani mattina sosterrà le visite mediche per diventare un giocatore dell'Inter. Lopez arriva ...

Inter - Skriniar presenta LISANDRO LOPEZ : la squadra torna al lavoro : Finite le vacanze l’Inter di Luciano Spalletti e’ tornata al lavoro. La squadra si e’ ritrovata al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile e ha lavorato in palestra prima di spostarsi sul campo dove ha svolto esercitazioni e partitella. Intanto e’ sbarcato a Milano il difensore argentino Lisandro Lopez, in arrivo dal Benfica. Del nuovo compagno di squadra ne ha parlato Milan Skriniar ai microfoni di Premium Sport. ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato gennaio : il difensore è atterrato a Milano : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato gennaio: è ormai ai dettagli l'operazione che porterà il difensore argentino alla corte di Luciano Spalletti. Sarà un prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:26:00 GMT)

Inter - Skriniar : 'Batteremo la Roma. Più forti con LISANDRO Lopez' : Di tutto questo parla Milan Skriniar nell'Intervista concessa a Premium Sport : 'Dobbiamo ripartire forte dove siamo stati fin dall'inizio di campionato. La Roma? È una sfida molto importante, ...

LISANDRO LOPEZ è sbarcato a Milano : L'Inter ha messo a segno il primo colpo del mercato invernale. Lisandro Lopez è sbarcato a Milano. Il centrale di difesa richiesto dal tecnico Luciano Spalletti nelle prossime ore è atteso dalle ...

Calciomercato Inter - LISANDRO LOPEZ è arrivato a Milano : E' cominciata, l'esperienza milanese di Lisandro Lopez. Il difensore argentino è atterrato nelle scorse ore a Malpensa, seguendo dunque il programma che prevede nella giornata di domani la sua ...

Inter - è arrivato LISANDRO Lopez : TORINO - Il primo acquisto di gennaio per Spalletti è atterrato a Malpensa in serata. Lisandro Lopez , dopo essere partito dal Portogallo senza lasciare dichiarazioni ai giornalisti in aeroporto, è ...

Calciomercato Inter - LISANDRO LOPEZ sbarca a Milano : tutti i dettagli economici dell’affare : Calciomercato Inter – Movimento in entrata per l’Inter che nelle ultime ore ha definito in tutti i dettagli l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, l’ex Benfica può dare un’alternativa importante in chiave difensore al tecnico Luciano Spalletti. Qualche minuto fa il calciatore è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa, ecco tutti i dettagli dell’affare: prestito di 500mila euro più riscatto di 9,5 ...

Calciomercato Inter : domani le visite mediche per LISANDRO Lopez : Il difensore del Benfica, atterrato all’aeroporto di Malpensa, è atteso domani dalle visite mediche che lo separano dall’ufficialità. L’Inter è sempre più vicina ad annunciare Lisandro Lopez. Il difensore argentino classe ’89 del Benfica è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Sarà lui il primo rinforzo di Gennaio per Luciano Spalletti che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato ...

GAITAN ALL'INTER?/ Calciomercato news : l'esterno argentino il secondo colpo di gennaio dopo LISANDRO Lopez? : GAITAN ALL'INTER? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:18:00 GMT)