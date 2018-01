Liquefazione del terreno

: @Lescavatore @vittoriozucconi Intanto attendiamo la liquefazione del rametto di #Spelacchio nella sua teca a… - Ma_Cosa_Dici : @Lescavatore @vittoriozucconi Intanto attendiamo la liquefazione del rametto di #Spelacchio nella sua teca a… - DarioViking : RT @LMassenz: Dinnanzi al presidente dei vescovi europei Angelo Bagnasco si è ripetuto ieri a Napoli il "prodigio" della liquefazione del p… - LMassenz : Dinnanzi al presidente dei vescovi europei Angelo Bagnasco si è ripetuto ieri a Napoli il "prodigio" della liquefaz… - JackKojonsky : RT @BADU____: Ma non è che finisce che i fedeli di #Spelacchio si riuniscono in preghiera davanti alla teca nella speranza del miracolo del… - Lescavatore : @vittoriozucconi La liquefazione del pd -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Ladelpuò avvenire quando esso è sabbioso o argilloso quindi con poca coesione e in zone ricche d’acqua. Si parla diperò anche in tutt’altra circostanza, per il sangue, per il metano e per molti gas. Non è lo stesso fenomeno, il termine è però identico quindi qualche analogia c’è. (altro…)delIdee Green.