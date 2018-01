L' Inter lavora a un doppio scambio da favola

CALCIOMERCATO Inter/ News - il Santos lavora per Gabigol : affare in salita (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:44:00 GMT)

Inter - per Bastoni si lavora sui bonus : Spalletti lo vuole subito : MILANO - Mentre Sabatini continua a limare le distanze con Suning per Ramires , Ausilio lavora sul fronte esterno/trequartista (Deulofeu oppure Mkhitaryan, quest'ultimo - essendo extracomunitario - ...

Crisi traffico al Porto Canale di di Cagliari. "La Regione Intervenga per salvare i lavoratori e rilanciare lo scalo" : "Salviamo il Porto Canale di Cagliari" è il grido di battaglia degli uomini e delle donne che si stanno battendo per la conservazione del posto di lavoro. I portuali temono come la peste il silenzio, ...

Crisi traffico al Porto Canaledi Cagliari. "La Regione Intervenga per salvare i lavoratori e rilanciare lo scalo" : La chiusura del Porto canale darebbe un colpo definivo a un'economia già al collasso. "Noi lavoratori riteniamo che ci siano colpe e colpevoli atteggiamenti, da parte di più soggetti". Ritengono che ...

Lavorare e guadagnare con Internet : le figure più ambite : guadagnare con internet da casa è diventato un sogno comune a molti; un'idea che non poggia propriamente su basi solidi visto che poi, nel concreto, non a tutti è dato raggiungere obiettivi di questo ...

Lavoratori dell'occhialeria Safilo : un'Interrogazione per chiedere chiarezza : ... il 9 agosto 2017 sul suo sito Safilo annuncia l'apertura dei mercati di Bielorussia e Kazakistan, che così raggiunge 40 Paesi nel mondo. Continuano gli investimenti in area CEE 'che comprende CSI, ...

Netflix starebbe lavorando a uno show TV Interattivo per adulti strutturato come i librogame : "Choose Your Own Adventure" o anche semplicemente dei librogame, delle avventure che permettono attraverso le scelte del fruitore di cambiare lo sviluppo degli eventi. Un po' ciò che succede oggi nei giochi alla Telltale e nelle avventure prettamente narrative che propongono bivi più o meno complessi. Proprio in questo ambito si è inserita anche Netflix che ha deciso di applicare le regole del Choose Your Own Adventure alle serie TV.I primi ...

Amazon - per il Black Friday a Piacenza scioperano anche i lavoratori Interinali : anche i sindacati dei lavoratori temporanei forniti dalle agenzie interinali, i cosiddetti somministrati, hanno proclamato una giornata di sciopero per venerdì, in occasione del Black Friday, allo stabilimento di Amazon di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. Nidil-Cgil, Felsea-Cisl e Uiltemp si sono infatti associate alla richiesta dei sindacati del commercio.Alle rivendicazioni dei dipendenti si aggiungono, per loro, le ...

Pensioni - per la Cgil la proposta del Governo Interessa solo 4 mila lavoratori : La Cgil non si rassegna alla proposta del Governo di bloccare l'età di uscita dal lavoro a 67 anni solo per i lavori usuranti. Serve di più secondo il sindacato guidato da Susanna Camusso. A supporto ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Ramires a Londra lavora per i nerazzurri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: Inigo Martinez non vuole lasciare la Real Sociedad.(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 09:11:00 GMT)

Lavorare all’Inter - il club nerazzurro ricerca un Corporate Hospitality Sales Manager : Negli ultimi tempi sono ormai sempre più numerose le opportunità a disposizone per chi desidera trasformare una passione in un’attività professionale. Gli appassionati nerazzurri possono ora realizzare il sogno di Lavorare all’Inter, attualmente alla ricerca di un Corporate Manager da inserire nel team. Lavorare all’Inter – Compiti richiesti Definire ed eseguire la strategia di vendita […] L'articolo Lavorare ...