Liga | Real Sociedad-Barcellona 2-4 | Suarez show | rimonta blaugrana

Barcellona in rimonta - Real Sociedad ko e fuga in Liga

Real Sociedad-Barcellona : i convocati di Valverde - La Liga 14-01-2018 : A meno di 24 ore dal match contro la Real Sociedad il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha diramato la lista dei convocati. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati del Barcellona di Ernesto Valverede. Sono 18 i giocatori che prenderanno parte alla sfida contro la Real Sociedad al ”Estadio Municipal de Anoeta” di San Sebastian. La partita è in programma per Domenica 14 Gennaio alle ore 20.45. Questa la lista ...

La Liga Real Madrid; Zidane : ”E’ solo un momento no” : Il tecnico del Real Madrid ha parlato al termine della gara con il VillaReal persa al ‘Bernabeu’. Un’altra sconfitta per il Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane, a -16 dalla capolista Barcellona, perde clamorosamente al ‘Santiago Bernabeu’ con il VillarReal che si impone 1-0 grazie al gol di Fornals all’87’. Dopo la sconfitta ottenuta contro il VillaReal, il tecnico del Real Madrid Zinedine ...

Real Madrid in crisi / Liga - 'galacticos' sconfitti dal Villareal al Bernabeu : Fornais piega il Real Madrid al Bernabeu, aprendo alla crisi dei galacticos. Tifosi in rivolta: Cristiano Ronaldo e compagni contestati dal pubblico. Barça a + 19 punti.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:35:00 GMT)

Liga - Real Madrid ancora ko. Zidane rischia la panchina : Liga, Real Madrid ancora ko. Zidane rischia la panchina Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Zidane – Si apre la crisi in casa Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane, già a -16 dalla capolista Barcellona, è stata clamorosamente battuta in casa dal VillarReal impostosi 1-0 al Santiago Bernabeu. Zidane rischia LA panchina E’ la quarta sconfitta per ...

Liga - piove sulla crisi del Real. Zidane battuto 1-0 dal Villarreal. Eibar-Atletico 0-1 LIVE : REAL MADRID-VILLARREAL 0-1 87' Fornals (V) Il Real Madrid perde in casa 1-0 contro il Villarreal, nonostante una gara giocata nel complesso bene. Per i Blancos quello che manca sono i gol, Asenjo ...

Liga - altro clamoroso tonfo del Real Madrid : il Villarreal espugna il Bernabeu - Zidane trema : Il momento di crisi del Real Madrid sembra non conoscere la parola fine. Ora Zinedine Zidane rischia seriamente l’esonero. I ‘Blancos’ hanno rimediato un’altra sconfitta casalinga in Liga dopo la batosta subita contro il Barcellona. Il VillarReal ha espugnato il Bernabeu con una rete di Pablo Fornals che con un pallonnetto all’88 ha gelato i tifosi delle Merengues. Il Real non vince in campionato dal 9 dicembre ...

Liga - per il Real è crisi nera : il Villarreal vince 1-0 al Bernabeu : E ora è crisi vera. Dopo i pareggi con Celta e Numancia (in Copa del Rey) il Madrid ha perso 1-0 al Bernabeu col VillarReal, che nello stadio del Real non aveva mai vinto (5 pari e 12 sconfitte fino ...