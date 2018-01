Liberi sognatori | Libero Grassi La fiction | prossima settimana Delitto di mafia-Mario

Liberi sognatori – Delitto di mafia Mario Francese : Claudio Gioè e Marco Bocci nel film del 21 gennaio : Dopo l'imprenditore Libero Grassi, Liberi Sognatori tornerà domenica prossima, 21 gennaio , con il secondo film del ciclo firmato Taodue. Protagonista questa volta sarà il giornalista siciliano Mario Francese , anche lui simbolo della lotta alla mafia e adesso punto di riferimento per il giornalismo dell'isola. Fil rouge dei film della collana è sicuramente il coraggio ma anche la voglia di non piegare la testa, una libertà che i protagonisti ...

Cast e personaggi di Liberi sognatori – A Testa Alta : Giorgio Tirabassi è Libero Grassi nel film del 14 gennaio : Il nuovo ciclo Taodue dedicato agli eroi antimafia prende il via oggi, 14 gennaio , con il primo film di Liberi Sognatori dedicato a Libero Grassi , l'imprenditore che ha detto no al pizzo e che ha denunciato apertamente Cosa Nostra. Cast e personaggi di Liberi Sognatori - A Testa Alta Libero Grassi sono pronti a conquistare il pubblico di Canale 5 con una storia vibrante ma, soprattutto, vera. Nel primo film in onda oggi, 14 gennaio , Libero ...

Liberi sognatori : dove vedere i film in tv - streaming e replica : Su Canale 5 vanno in onda i film tv del ciclo Liberi Sognatori, progetto dedicato a quattro figure che hanno fatto la differenza grazie alle loro storie di grande coraggio. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Liberi Sognatori: su Canale 5 la nuova collana di racconti La serie Liberi Sognatori prodotta da Pietro Valsecchi è un progetto costituito da quattro ...