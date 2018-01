: Lei è l’unica cosa che mi fa star bene, ma sta con un altro: cosa faccio? - MISTERO_MISTERI : Lei è l’unica cosa che mi fa star bene, ma sta con un altro: cosa faccio? - PEDOBAKA : @DamiaScape Ma almeno non ruba ogni volta dei soldi. In casa mia mamma è sparita una cifra di 400€. Non possono es… - TIZIANAPOESIA : @salvatoremero12 @Corriere In quanto ad un qualsiasi interesse porre fare la stessa domanda a lei, io non ho intere… - Alice_Life_Art : RT @BeatriceEmme: Una goccia che va nel mare pensa di passare inosservata da tanta maestosa vastità. Invece il mare crea per lei cerchi con… - ilMartello78 : -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Ciao Ester, mi chiamo F. e come di consueto mi sono complicato la vita. Riavvolgo il nastro: ho avuto una storia importante, chiusa malissimo dopo circa un anno e mezzo e che ha portato strascichi dolorosi per molto tempo. La conseguenza al tradimento mi ha portato ad una totale sfiducia nel genere femminile, tant’è che volutamente non mi sono legato alle ragazze che ci sono state dopo. Poi è arrivata lei e ho iniziato a capirci ben poco. Riprovavo e tutt’ora riprovo emozioni che avevo forzatamente accantonato, ho la sensazione che mi completi e che sia l’unicache riesca a farmie davverodopo troppo tempo. Ma il nostro è un rapporto di amicizia, che si è intensificato nel tempo ma ahimé tale rimane… in più è felicemente fidanzata. A volte ho la sensazione di essere nuovamente fuori strada e di combattere contro i mulini a vento, altre mi dico che ...