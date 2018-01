Legge di bilancio 2018 | le misure contenute per i disabili

Legge di Bilancio 2018 - come funziona il Bonus Verde : Tra i Bonus fiscali per la casa, approvati a fine anno, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto anche l’agevolazione fiscale per gli interventi di “sistemazione a Verde” degli immobili, conosciuto come “Bonus Verde”. ecco una piccola Guida utile su cos’è, a quali interventi si applica e cosa fare per ottenerlo. Cos’è il Bonus Verde e a quali interventi si applica Per l’anno 2018 la Legge di ...

Concorsi docenti : le modifiche con la Legge di bilancio 2018 : La legge di bilancio 2018 introduce due modifiche alle procedure dei Concorsi docenti. La FLC CGIL spiega: “Nella legge di bilancio 2018 (legge 205/17) sono state introdotte due modifiche alle procedure dei Concorsi ordinari del personale docente. Con questa norma, anche per primaria e infanzia, sarà possibile assumere gli idonei.” modifiche ai Concorsi docenti in […] L'articolo Concorsi docenti: le modifiche con la legge di ...

Legge bilancio 2018 : poco per il settore immobiliare - dice Fimaa : Purtroppo oltre all'esagerato carico fiscale si riscontrano tuttora eccessi di burocrazia , deficit di legalità ed abusivismo incontrollato che rallentano tutti settori dell'economia. Ed è altresì ...

Legge di bilancio - dal 2018 tornano le detrazioni per i mezzi pubblici : tornano la detrazioni fiscali per gli utenti dei mezzi pubblici. Nella Legge di bilancio 2018 è infatti previsto uno “sconto” per chi si abbona al trasporto pubblico locale.

Vittime Amianto - le ultime novità contenute nella Legge di Bilancio : La Legge di Bilancio 2018 contiene molte nuove norme tra le quali bisogna mettere in evidenza quella relativa alla proroga dell'erogazione del contributo a favore dei malati di mesotelioma, derivante dall'esposizione all'Amianto. Il contributo sarà fornito sino al 2020, estendendo di fatto di tre anni la durata di quanto era già stato stabilito in precedenza. Il massimo del contributo previsto sarà di 5600 euro. Il costo annuale per le casse ...

Pensioni - il focus sulle novità in arrivo con la Legge di bilancio 2018 Video : Con l'approvazione della #legge di bilancio 2018 sono in arrivo importanti aggiornamenti per chi si trova verso la fine della propria carriera lavorativa. Il via libera della Manovra [Video] ha portato infatti a chiarire definitivamente il quadro degli cambiamenti che troveranno attuazione a partire dal prossimo anno sul comparto previdenziale. Facciamo insieme il punto della situazione nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Gli ...

Una Legge di Bilancio poco elettorale apre la fase dell’incertezza : Questa legislatura, cominciata tra gli strali di un’elezione senza maggioranze, con l’exploit che portò alla ribalta, nell’ormai lontano 2013, la nuova aria del MoVimento 5 Stelle, si sta di fatto chiudendo nella mestizia e nell’afflizione. Forse in linea con l’aria sofferente del premier Paolo Gentiloni, il Parlamento si ha dato l’ok a una Legge di Bilancio che, nelle intenzioni di stesura, avrebbe dovuto garantire bonus e sostegno a diverse ...

Legge di Bilancio 2018 : le novità su bonus bebè e agevolazioni fiscali : L'approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato l'ultimo atto del governo Gentiloni, prima dello scioglimento delle due Camere atteso per la giornata di domani, giovedì 28 dicembre. Tra le novità più interessanti presenti nella manovra finanziaria del prossimo anno, in primo piano vi sono il bonus bebè e le altre agevolazioni fiscali previste per le famiglie italiane che rispondono a determinati requisiti economici. All'interno della Legge ...

Legge bilancio e pensioni : ecco le misure finali : Un nuovo strumento, pensato anche per coprire eventuali periodi scoperti negli ultimi anni della vita lavorativa, che tutelano il lavoratore che esce precocemente dal mondo del lavoro da eventuali ...

Legge di Bilancio - Esposito : “I 3 milioni alla Isiamed? Una marchetta necessaria per l’ok alla manovra” : “Una marchetta necessaria ad avere i voti per approvare la manovra. Quando non hai i numeri subisci il ricatto dei piccoli gruppi. Per questo sono sempre stato un successo sostenitore del maggioritario. Vedrai con il proporzionale che spettacolo”. Il senatore Pd Stefano Esposito, riferisce l’Agi, avrebbe così motivato lo stanziamento di 3 milioni di euro inserito in extremis nella manovra. Il denaro andrà nel triennio alla ...

Dal bonus bebè alle agevolazioni per la casa - le misure della Legge di Bilancio per il 2018 : L’assegno per i nuovi nati da 80 euro al mese viene rinnovato per il 2018 ma solo per il primo anno di vita del bambino. È destinato alle famiglie con un reddito Isee sotto i 25.000 euro l’anno. Nel 2018 sono rinnovati ecobonus, con modifiche sulle caldaie meno efficienti che escono dallo sconto, e sismabonus, unificati nel caso di lavori condominiali in zone sismiche...

Dal bonus bebé alle agevolazioni per la casa - le misure della Legge di Bilancio per il 2018 : ... musica ma anche biglietti per teatri, concerti, cinema, musei, e corsi di formazione.L'Iva per i concerti sarà agevolata al 10% come per gli spettacoli teatrali. Tax credit librerie Dal 2018 le ...

Legge di bilancio - parte la guerra dei pacchi tra Poste e gli operatori privati. Pronti a ricorrere all’Antitrust e all’Ue : Nella Legge di bilancio c’è spazio anche per la guerra del pacco. O meglio del plico. Pomo della discordia l’emendamento in cui si stabilisce che dal 2019 Poste Italiane potrà consegnare grandi buste con un peso fino a 5 chili (contro gli attuali 2,5) all’interno della convenzione di servizio universale con lo Stato italiano. All’interno cioè di un accordo fra l’azienda e l’amministrazione pubblica che ...