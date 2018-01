Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo il Festival di Sanremo | date e prezzi dei biglietti

: Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo #sanremo2018: date e prezzi dei biglietti in prevendita - OptiMagazine : Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo #sanremo2018: date e prezzi dei biglietti in prevendita - RadioStandBy : @levibrazioni dopo il sold out del “reunion party” milanese al via il 16 marzo il tour nei principali club italiani… - rockett70 : RT @rockonitalia: LE VIBRAZIONI: dopo Sanremo al via il 16 marzo il tour nei principali club italiani, scopri tutte le date @FraSarcina @Li… - BitsRebel : LE VIBRAZIONI: Al via il 16 marzo il tour nei principali club italiani - all_music_it : Concerti, Le Vibrazioni: il tour per il nuovo album 'V' al via a marzo - LE DATE -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Leinnelnei club italiani. La band capitanata da Francesco Sarcina torna sui palchi italiani per una nuovanée,l'annuncio del ritorno sulle scene musicali con l'esibizione allo scorso concerto di Radio Italia Live.Lesaranno inper presentare dal vivo al pubblico italiano il nuovo album V, che sarà anticipato dal brano Così Sbagliato, in corsa alla sessantottesima edizione deldi. La band, infatti, è in gara alla kermesse ligure che prenderà avvio tra meno di un mese (dal 6 al 10 febbraio su Rai 1), e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di, per celebrare la reunion e il ritorno sulle scene.Il nuovo album V de Lesarà pubblicato a seguito deldi, e conterrà il brano che la band presenterà nel corso della kermesse. In seguito, prenderà il via il 16 marzo dal New Age di Roncade ...