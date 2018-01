Lazio | Tare è sicuro | “De Vrij rinnoverà”

Mercato Lazio - Tare : "De Vrij resta" : ROMA, 14 gennaio 2018 – Campionato fermo per la sosta e Mercato che ha aperto i battenti già da quasi due settimane. È una domenica insolita in casa Lazio , che dalla prossima però, inizierà un ciclo ...

Regionali Lazio - Pirozzi finge di smontare il comitato : “Non mi ritiro” : Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: “Non mi ritiro” Il sindaco di Amatrice pubblica sui social un video in cui si vede qualcuno che smantella il suo comitato elettorale per dire a tutti che quella “è solo una fake news” e promette: “Lavoreremo per il Lazio” Continua a leggere L'articolo Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: “Non mi ritiro” sembra essere il ...

Calciomercato Lazio – Il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, ha fatto un punto sul mercato della Lazio ai microfoni di 'Radiosei' svelando il suo colpo migliore, il suo rimpianto e il futuro di De Vrij: "Il mio colpo migliore? Di certo Milinkovic Savic, sono riuscito a fargli mantenere la promessa fatta. Il rimpianto invece è Cavani, ma non c'erano le condizioni "politiche" per tratTare col Palermo". "Il mio ..."

Lazio : 2 - 8 mln a famiglie che vogliono adottare : Roma – Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ha presentato un bando che mette quasi 2,8 milioni di euro per le famiglie che intendono effettuare adozioni internazionali... L'articolo Lazio: 2,8 mln a famiglie che vogliono adottare su Roma Daily News.

Lazio - i segreti per esulTare : storia di Igli - un ds nato per caso : Ha imparato a nuotare nel mare magnum del calciomercato e da delfino (di Lotito) è diventato uno squalo. Nel senso buono s'intende. Igli Tare, ad oggi, è uno dei mIgliori direttori sportivi in Italia. ...

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: "Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo"

Lazio - Tare pensa di nuovo all'iraniano Azmoun : La Lazio si gode Caceres. Al momento, l'uruguaiano sarà l'unica operazione di mercato che la società farà da qui a fine gennaio. Ma questo non vuol dire che la società e il diesse Tare siano fermi. ...

Lazio - Zingaretti : vicini alle famiglie che vogliono adottare : Roma, 11 gen. (askanews) 'Il bando è rivolto alle famiglie che vogliono adottare bambini per adozione internazionale e tra i tanti problemi spesso c'è quello economico. Con il microcredito abbiamo ...

Lazio, Tare vuole blindare Luis Alberto: rinnovo fino al 2022 – Luis Alberto è una delle vere sorprese di questa prima parte di campionato per la Lazio. Nell'ultimo turno di campionato il fantasista spagnolo ha realizzato un gol meraviglioso contro la Spal. Il gicoatore si ...

Lazio - Tare : Caceres dopo la sosta. De Vrij resta fino a giugno : La Lazio può andare avanti con Tare o senza Tare, con De Vrij o senza De Vrij: nel mondo di certo i giocatori non mancano. Non a caso un giocatore esperto come Caceres arriverà dopo la sosta, ...