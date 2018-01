Lazio | Salvini | Pirozzi è un nome | ha mia stima

: RT @andcasu: Verso il 4 marzo #pdRomainpiazza con l'azione dei governi @pdnetwork di @matteorenzi e @PaoloGentiloni e la forza del fare di… - IvoMalaguti : RT @andcasu: Verso il 4 marzo #pdRomainpiazza con l'azione dei governi @pdnetwork di @matteorenzi e @PaoloGentiloni e la forza del fare di… - Daniela14416281 : RT @andcasu: Verso il 4 marzo #pdRomainpiazza con l'azione dei governi @pdnetwork di @matteorenzi e @PaoloGentiloni e la forza del fare di… - danieledvpd : RT @andcasu: Verso il 4 marzo #pdRomainpiazza con l'azione dei governi @pdnetwork di @matteorenzi e @PaoloGentiloni e la forza del fare di… - AlvisiConci : RT @andcasu: Verso il 4 marzo #pdRomainpiazza con l'azione dei governi @pdnetwork di @matteorenzi e @PaoloGentiloni e la forza del fare di… - RobertoSignore7 : RT @andcasu: Verso il 4 marzo #pdRomainpiazza con l'azione dei governi @pdnetwork di @matteorenzi e @PaoloGentiloni e la forza del fare di… -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Noi lavoriamo per unire, lo abbiamo fatto in Lombardia e lo vogliamo fare in tutta Italia. Speriamo che nelle prossime ore esca finalmente ildel candidato per la Regione". Quello del sindaco di Amatrice Sergio"é uno dei nomi. Lo stimo come uomo e sin