Largo alle promozioni Wind di metà gennaio | bonus su ogni ricarica per 2 giorni

Sisma di magnitudo 7.6 al Largo dei Caraibi - rientra l'allerta tsunami - : La forte scossa di terremoto ha fatto scattare l'allarme, poi revocato, in Honduras, isole Cayman, Belize, Giamaica, Messico e Cuba. Non si segnalano particolari danni

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per vento - neve e stato del mare al Largo : “Lo spostamento del sistema perturbato favorirà l’afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali sul territorio regionale, con precipitazioni che saranno a carattere nevoso a partire dalle quote collinari. Non si escludono sporadici episodi di nevischio o pioggia mista a neve sulle aree di pianura centro-occidentale. Per quanto riguarda l’Allerta si segnalano i seguenti fenomeni: – neve con valori cumulati in 24 h ...