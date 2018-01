L’anticristo è il nuovo album dei Decibel in vista di Sanremo 2018 | svelata la copertina

: L'anticristo è il nuovo album dei #Decibel in vista di #Sanremo2018: svelata la copertina - OptiMagazine : L'anticristo è il nuovo album dei #Decibel in vista di #Sanremo2018: svelata la copertina - AzioneTradiz : Nuovo articolo su -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Ildeiè L'anticristo. A darne l'annuncio è proprio Enrico Ruggeri, che sui suoi canali ufficiali rivela anche quale sarà laa corredo del disco nel quale sarà contenuto il brano con il quale parteciperanno al prossimo Festival di. Annunciati nello speciale Saràda Villa Ormond, itornano sul palco del Teatro Ariston nella formazione originale con il brano Lettera dal Duca, qui con un chiaro riferimento a David Bowie che potrebbe proprio essere l'autore di questa missiva immaginaria ideata dal gruppo. Tornati insieme dopo 40 anni di carriera da solisti, ihanno scaldato l'ugola per un anno intero con un lungo tour che li ha condotti in giro per l'Italia per tutto il 2017. Il loro approdo al Festival diera quasi dato per scontato alla vigilia dell'annuncio ufficiale, tanto che in pochi si sono stupiti della ...