L' amore infinito per la cultura 

Al Bano e Romina Power/ Dall'amore infinito per l'ex a quello “platonico per Kabir Bedi” : Al Bano e Romina Power: Dall'amore infinito per Al Bano a quello “platonico per Kabir Bedi”. Le ultime notizie sulla (ex) coppia tra voci, rumors e gossip...(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 04:00:00 GMT)

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI/ Natale in famiglia per la modella ceca e amore infinito per la nipotina - video : IVANA MRAZOVA e LUCA ONESTINI sarebbero ancora più amati di Ignazio e Cecilia se solo si lasciassero andare ma i fan del Grande Fratello Vip 2 devono ancora fare il collo lungo(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 18:21:00 GMT)

Sarri-Higuain - amore infinito : “gli voglio bene e gli auguro il meglio - magari ci trovassimo insieme in un’altra squadra…” : Parole d’amore, per l’ennesima volta, tra Sarri e Higuain che non nascondono la loro amicizia in ogni occasione. Nonostante l’esultanza di Higuain e il rancore che la tifoseria napoletana gli riserva dopo la scelta di andare alla Juventus, l’allenatore della squadra partenopea ha detto a Premium Sport che “Con i tifosi sono quasi sempre d’accordo, ma non su Higuain. Gonzalo fino a quando è stato qui si è ...

“Verso l’infinito” di Jane Hawking : la storia d’amore con l’ex marito genio dell’astrofisica Stephen Hawking : “Ora che i miei problemi immediati erano stati risolti in un sol colpo, confidavo nel mio ultimo anno di riuscire a completare la mia laurea a Londra facendo la spola ogni settimana da Cambridge, soprattutto perché le attuali ricerche sociologiche suggerivano che gli studenti universitari sposati producevano regolarmente risultati migliori dei frustrati studenti non sposati.” […]