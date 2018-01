Lady Lucan si suicida e lascia la sua fortuna in eredità ai senzatetto

: Ultine News Lady Lucan suicida dopo diagnosi di Parkinson. Ma l’autopsia rivela che non era malata - Lady Lucan sui… - ItaliaPodcast : Ultine News Lady Lucan suicida dopo diagnosi di Parkinson. Ma l’autopsia rivela che non era malata - Lady Lucan sui… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Si è tolta la vita a 80 anni, dopo una diagnosi - poi rivelatasi errata - di Parkinson. Tuttavia, a sconvolgere i familiari della vedova del conte di(scomparso misteriosamente nel nulla nel 1974), non è stata solamente la tragica fine che ha scelto per sé, bensì anche la lettura del testamento dell'aristocratica inglese, che non ha volutore nulla ai suoi figli e ai nipoti, preferendo invece donare tutto a chi avrebbe avuto davvero bisogno delle sua: i.Il corpo diera stato trovato senza vita nella sua casa di Westminster, al centro di Londra, il 26 settembre del 2017, dopo che l'anziana si era preparata un mix di droga e alcol. A quattro mesi dal suicidio, la figlia Camilla ha raccontato ai media britannici che i parenti hanno provveduto all'apertura del testamento e che le ultime volontà della contessa sono ...