La vedova nera della Riviera | francese accusata di aver avvelenato 4 anziani

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) La signora Patricia Dagorn (57 anni) è statapersedotto ealmeno 4, due di essi sono poi deceduti. La donna è ora sotto processo. L'episodio è accaduto nel sudFrancia, sulla. La pena se confermata l'accusa, porta direttamente all'ergastolo. Al centro del giallo c'è un'innocua, solo all'apparenza, signora non più giovanissima che, a dettapolizia, utilizzava un'agenzia di incontri per sedurre i malcapitati. Si parla di almeno venti uomini incontrati tra il 2011 e il 2012. La signora Dagorn è già in carcere da 5 anni per truffa e frode e forse solo per questo motivo gli episodi non si sono ripetuti. Gli inquirenti si sono trovati di fronte ad un caso di omicidio anomalo, gli indizi nelle loro mani hanno fatto riaprire una precedente indagine riguardante la morte di un uomo con cui la signora Dagorn aveva convissuto, Michel Kneffel. ...