: “LO HANNO CHIESTO I CENTRI ANTIVIOLENZA, che dopo ogni puntata vedono arrivare donne terrorizzate ai centri...”... - sulsa319 : “LO HANNO CHIESTO I CENTRI ANTIVIOLENZA, che dopo ogni puntata vedono arrivare donne terrorizzate ai centri...”... - a_m_295 : RT @HuffPostItalia: La senatrice Pd Francesca Puglisi vuole chiudere "Amore criminale" su RaiTre - pattriva : RT @HuffPostItalia: La senatrice Pd Francesca Puglisi vuole chiudere "Amore criminale" su RaiTre - Lucamantov2015 : RT @HuffPostItalia: La senatrice Pd Francesca Puglisi vuole chiudere "Amore criminale" su RaiTre - ardovig : RT @HuffPostItalia: La senatrice Pd Francesca Puglisi vuole chiudere "Amore criminale" su RaiTre -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 15 gennaio 2018) "va chiuso". La richiesta potrebbe arrivare sulla scrivania della presidente della Rai, Monica Maggioni, già martedì, chiusa in una lettera alla quale sta lavorando ladel Pd,, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenza di genere.L'obiettivo di, già responsabile nazionale Scuola del Pd nelle segreterie Bersani e Renzi, "è far sottoscrivere la missiva ai capigruppo in Commissione di tutti i partiti - spiega ad HuffPost - in modo che la richiesta, e soprattutto il messaggio che contiene, non sembrino una trovata elettorale né una iniziativa personale".I motivi per cui, a suo avviso, "" - il popolare programma trasmesso da Rai3, che racconta, anche attraverso la ricostruzione affidata ad attori, alcune storie di femminicidi e violenza sulle donne - ...