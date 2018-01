La principessa Charlotte parla già 2 lingue e ha solo 2 anni

principessa Charlotte : a due anni sa già parlare lo spagnolo : A due anni eravamo persi nel mondo di SpongeBob (e forse lo siamo ancora) e in lingua straniera al massimo sapevamo urlare Squarepants! C’è chi invece già si destreggia alla perfezione con un idioma lontano: stiamo parlando della Principessa Charlotte che ha soli due anni e sa già parlare lo spagnolo . The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal ...

principessa Charlotte : primo giorno di asilo per la figlia di Kate Middleton e del Principe William : Qualche mese fa, il fratello George aveva iniziato le scuole elementari: oggi è toccato alla Principessa Charlotte affrontare il primo giorno di asilo! The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph shows The Duke and Duchess of Cambridge with their two children at Kensington Palace. It was taken earlier ...