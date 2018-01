La lunga scia di violenza delle baby gang a Napoli

LIVE Cagliari-Juventus - 20a giornata Serie A in DIRETTA : i bianconeri al Sant’Elia per vincere e al lunga re la striscia vincente : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Juventus , posticipo serale della ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Vecchia Signora al Sant’Elia cerca la settima vittoria consecutiva per mantenere la velocità di crociera del Napoli e, magari, approfittare di qualche passo falso dei partenopei. Reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Torino, la Juve è l’unica squadra, tra le prime ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Portogallo-Italia - le azzurre a caccia dei tre punti per allungare la striscia vincente : Martedì 28 novembre (domani) ad Estoril (ore 17 locali, le 18 italiane – stadio ‘Antonio Coimbra da Mota’) la Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini torna nuovamente in scena nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, in testa al gruppo 6 a punteggio pieno insieme al Belgio, volano in Portogallo per affrontare le lusitane e cercare di allungare la propria striscia vincente. Dopo aver sconfitto la Moldavia 5-0 (in ...