La lettera dei Negramaro per la morte di Dolores O' Riordan

: Dolores O’Riordan, il mio sogno volato via La lettera di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro alla cantante con cui ha… - mauriziomodica : Dolores O’Riordan, il mio sogno volato via La lettera di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro alla cantante con cui ha… - LauraLiberati : RT @giusmo1: La lettera dei Negramaro a Dolores O'Riordan: "Come un sogno sei volata via" - milkoscaglione : RT @giusmo1: La lettera dei Negramaro a Dolores O'Riordan: "Come un sogno sei volata via" - pallyliguori : RT @repubblica: La lettera dei Negramaro a Dolores O'Riordan: "Come un sogno sei volata via" - milkoscaglione : La lettera dei Negramaro a Dolores O'Riordan: "Come un sogno sei volata via" -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 15 gennaio 2018) ' Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la ...