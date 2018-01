La Juve lo segue | Eriksen risponde | ' Sono felice al Tottenham'

Juve ntus - Buffon insegue il record di Maldini. Intanto è caccia al numero 12 della prossima stagione : Juventus , Buffon insegue il record di Maldini. Intanto è caccia al numero 12 della prossima stagione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus , Buffon insegue IL record DI MALDINI- Un infortunio al polpaccio rimediato nella sfida del San Paolo contro il Napoli. Gigi Buffon , assente ormai da circa un mese, ha lasciato il posto a Szczesny. Prove per il ...

Un attacco da 100 gol. La Juve adesso insegue scudetto e un'altra storia : Dopo la notte in bianco con il Barcellona, torna il campionato. Bianconeri domani con il Crotone per tenere la media record Succede una volta a stagione, solitamente in Europa contro squadre spagnole. ...

C’era una volta la Juventus vincente - la squadra non segue più Allegri : tecnico colpevole - lo scudetto prende altre strade : Altra pesantissima sconfitta in campionato per la Juventus, squadra in evidente difficoltà sul campo della Sampdoria e che è stata dominata dal club blucerchiato, il punteggio non deve ingannare, la partita è stata senza storia fino a pochi minuti dal termine. La squadra di Giampaolo è stata in vantaggio di 3 gol grazie a Zapata, Torreira e Ferrari, poi reazione tardiva nel finale e le reti di Higuain e Dybala. Molte delle colpe sono di ...