La cultura della privacy necessaria per promuovere sviluppo e libertà | dice il garante

Il 2018 delle Capitali Europee della cultura : programmi e sinergie : Le celebrazioni si terranno tra il 14 e il 20 gennaio e saranno ispirate alle tradizionali feste paesane maltesi per poi continuare con una serie di spettacoli ed eventi guidati dai tre temi su cui ...

Leewarden : viaggio nella Capitale Europea della cultura 2018 [GALLERY] : 1/7 ...

Dal clima pazzo ai sacchetti bio. I limiti della nostra cultura green in campagna elettorale : La nostra cultura si nutre di retro pensiero. Sempre e comunque. Gli italiani godono e si lagnano per il centesimo del sacchetto di plastica e poi a ogni angolo di paese c'è pericolo di nube tossica, vedi quello che è successo a Pavia. Discarica a cielo aperto e materiale pericoloso ovunque.Il termometro è scentrato. Evidente. Che la dice lunga sulla nostra anima green. Quasi assente il confronto sui benefici per l'ambiente ...

L’anno di Palermo - capitale della cultura 2018 : Quello che è appena iniziato per Palermo si prospetta un anno ricco, impegnativo, bellissimo e stimolante: la città è stata nominata capitale Italiana della cultura 2018. A convincere la giuria, oltre al valore artistico della città, è stato il progetto di rinnovamento e rivalutazione turistica presentato per la candidatura, e considerato – come recita la motivazione ufficiale – «originale, di elevato valore culturale, di grande ...

Lutto nel mondo della cultura e dell'università : è morto Corrado Beguinot : Dal 1959 al 1965 ricoprì la cattedra Composizione Architettonica, diventanto Direttore dell'Istituto di Architettura e Urbanistica, dal 1959 al 1976 e del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del ...

Lo sfogo di Moncada : 'Il mio 'no' ad Agrigento Capitale della cultura' : Mentre sono tantissimi i messaggi di sostegno arrivati da attori, musicisti, uomini di cultura e scienza, in molti restano scettici di fronte ad un progetto che sembrerebbe impossibile da portare a ...

Carpino - i Cantori a Bruxelles per l'Anno Europeo del Patrimonio culturale Dal 9 all'11 gennaio saranno ambasciatori musicali della cultura ... : ... rafforzare il contributo del Patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia; promuovere il Patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. ...

Manifesto degli 'intellettuali' a difesa della Reggia di Caserta : "Denunciamo noi il caos nei Beni culturali" : Ad esempio, si investono ben 18 milioni di euro nell'arena Colosseo per chissà quali spettacoli gladiatorii (dopo la farsa grottesca dell' opera rock "Divo Nerone" sul Palatino) e si lascia ...

Catherine Spaak - una testimonianza per Agrigento capitale della cultura : L'attrice Catherine Spaak fa un endorsement a favore della candidatura di Agrigento a capitale della cultura italiana, titolo attualmente in possesso di Palermo. E fo con una testimonianza che tira in ...

Sulmona (AQ) Premio Ovidio Giovani a personalità del mondo della cultura - Abruzzo in Video : ... come già annunciato, "è destinato a personalità del mondo della cultura e dello Spettacolo che, nel corso dell'anno, abbiano apportato un contributo importante per la crescita culturale dei Giovani".

Unimpresa - bilancio di fine anno : "Inarrestabile impoverimento sociale - culturale ed economico della Sicilia : Gli istituti creditizi non contribuiscono al sostegno dell'economia del paese ma la ostacolano. E la situazione purtroppo non accenna a migliorare nemmeno con l'arrivo del nuovo anno che prevede ...

Il Papa ai giovani - 'Fate crescere la cultura della misericordia' : Ed è proprio questa ricerca delle 'sorgenti della gioia' il filo rosso dell'iniziativa, una gioia che, scrive Parolin, Francesco auspica non si chiuda alle sofferenze del mondo. Anzi, il Papa invita ...

Reggio Calabria : il Circolo Arminio potrebbe bloccare le manifestazioni natalizie della 'Casa della cultura'? In realtà è solo una bufala : ... anzi questa panzana ci ha permesso di conoscere le condizioni in cui versa l'auditorium della "Casa della Cultura" che sembra inagibile per la rappresentazione di spettacoli di una certa rilevanza. ...

Beni culturali in Sicilia : il Sadirs chiede un incontro al presidente della Regione : Incertezza delle apertura dei siti culturali in Sicilia e carenza di personale di ruolo: sono gli argomenti che il Sindacato autonomo dei dipendenti regionali affrontano in una lettera inviata al ...