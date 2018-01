Fenomenologia della bufala - dietro il caso 'Luca Boldrini' Video : 3 Accade anche questo nell'Italia alla viglia del voto. La foto di un anonimo ragazzo fa il giro del web e la politica si mobilita. L'ennesimo caso di #bufala in rete parte da Rieti e coinvolge un gruppetto di ragazzi che, con un gesto goliardico, ha voluto condividere l'immagine di un loro coetaneo spacciandolo per un privilegiato da - stando a quanto si legge nella didascalia - OTTOMILA euro al MESE!! e un improbabile posto fisso ...

La bufala del Blue Monday - il giorno più triste dell’anno : (foto: Getty Images) Uno dei momenti migliori in cui si viaggia? Forse quando ci si sente tristi e si parte per fuggire dalla monotonia. È per questo che, all’inizio del 2005, la compagnia di viaggi Sky Travel decide di farci sentire tutti più tristi, lanciando una campagna pubblicitaria in cui ci rivela che se ci sentiamo giù di morale è perché il 18 gennaio è il Blue Monday, il giorno più deprimente dell’anno. Il tutto, ...

Silvio Berlusconi e la bufala dell'inchiesta sul Milan - Sallusti : 'Cosa so su De Benedetti' : 'Una notizia completamente, totalmente, inequivocabilmente falsa'. Al Giornale non hanno preso bene lo scoop della Stampa , poi smentito dalla Procura di Milano, di una inchiesta per riciclaggio su ...

Liverpool su due protagonisti della serie A; Icardi : nuova 'bufala' dalla Spagna Video : Il #Calciomercato, croce e delizia dei tifosi di tutto il mondo. Per quanto riguarda gli appassionati italiani, le notizie che provengono dalle altre nazioni sono certamente le più lette quando riguardano possibili rinforzi per le rispettive squadre del cuore, ma anche quando si parla di eventuali trasferimenti all'estero di alcuni indiscussi protagonisti del campionato di #serie A. In tal caso è prepotentemente sulla scena il Liverpool che, ...

"Il nipote della Boldrini assunto alla Camera" : la bufala su Whatsapp - e lei si infuria su Facebook : L'ennesima bufala su Facebook. «Temistocle, Augusto, Luca, Luciana? Non sono miei familiari, ma personaggi inventati. Ringrazio i tanti cittadini e cittadine che mi hanno scritto...

La bufala dell'astronauta cresciuto di 9 cm sulla ISS : Nelle scorse ore aveva fatto il giro del mondo la notizia che l'astronauta Norishige Kanai era cresciuto in altezza di quasi 10 centimetri dopo tre settimane di soggiorno sulla ISS. L'annuncio, fatto dallo stesso Kanai su Twitter, aveva ...

Shock con Buffon morto e la foto dell’incidente : virus e bufala che scuote i social : Sta girando nuovamente la notizia su Buffon morto all'interno dei principali social network, in primis Facebook, con relativa foto dell'incidente. Come in tanto avranno percepito da subito, si tratta dell'ennesima bufala di cattivo gusto che ha investito un VIP, a maggior ragione se si pensa che il portiere della Juventus era già stato protagonista di una notizia del genere circa un mese fa. A tal proposito, anche allora abbiamo riportato delle ...

WhatsApp a pagamento da sabato mattina 13 gennaio 2018 : ultima bufala del direttore Yong Lin : Altro che avviso importante per WhatsApp a pagamento da questo sabato mattina 13 gennaio 2018; altro che messaggio del presunto direttore Yong Lin, personaggio fantomatico che non tira i fili dell’applicazione di messaggistica più nota al mondo; niente di tutto questo, una vecchia bufala ma in una nuova veste pensata per questo inizio anno sta letteralmente spopolando in queste ore, di chat in chat, senza alcuna limitazione. Del falso allarme ...

bufala contro latticino - finirà al Tar la guerra tra le mozzarelle campane e pugliesi Dop. Polemiche dopo il parere favorevole del governo ... : Infatti, si "consentirà alla grande distribuzione di distribuire nel mondo un prodotto con denominazione di origine protetta, che si chiama "mozzarella", ma che costa una frazione della mozzarella ...

La grande bufala dei sacchetti della frutta : E' infatti considerata una delle protagoniste della cosiddetta economia circolare (l'economia che ricicla le risorse) in Italia. Dovrebbe essere un vanto il fatto che le sue imprese facciano da ...

Il caso dei sacchetti biodegradabili a pagamento : tra bufala Renzi e costi sulla busta della spesa : In queste ore si parla moltissimo dei sacchetti biodegradabili a pagamento, considerando che la percezione di tanti consumatori è che si tratti di una bufala, magari legata ad una figura come Renzi stando a diversi quesiti che si possono individuare sui social. Solitamente noi di OptiMagazine siamo soliti individuare le notizie fake proprio per mettere in guardia i nostri lettori, ma quella delle buste della spesa a pagamento a quanto pare è ...