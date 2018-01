Juve | si complica per Orsolini al Bologna

Juventus - riscatto complicato per Howedes. Emre Can : 5 milioni a stagione! : Juventus, riscatto complicato per Howedes. Emre Can: 5 milioni a stagione! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, riscatto complicato PER HOWEDES – La difesa bianconera nella scorsa estate è stata completamente rivoluzionata con gli addii di Bonucci e Dani Alves e gli arrivi di De Sciglio e Howedes, che avrebbero dovuto rimpiazzare i due partenti. ...