Italia | Fontana | con migranti razza bianca a rischio

'Difendere la razza Italiana'. E sul leghista Fontana - candidato alla guida della Lombardia - è bufera : La comunità ebraica protesta: 'la razza bianca non esiste, chi ne parla è un ignorante'. Fontana si scusa e dice che si è trattato di un lapsus ma, Salvini a parte, è stigmatizzato dai tutti i suoi ...

Fontana candidato per la Lombardia : "L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la razza bianca è a rischio" : L'Italia non può «accettare tutti» gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio...

Fontana shock : «L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la razza bianca è a rischio» : L'Italia non può «accettare tutti» gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio...

Fontana : 'L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la nostra razza bianca è a rischio' : L'Italia non può 'accettare tutti' gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio Padania. 'Qui non è questione ...

Fontana : 'L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la nostra razza bianca è a rischio' : L'Italia non può 'accettare tutti' gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio Padania. 'Qui non è questione ...

Short Track - Europei 2018 : Fontana-Valcepina - la coppia d’oro che fa sognare l’Italia : Arianna Fontana e Martina Valcepina, la coppia azzurra che fa sognare in vista delle Olimpiadi. Sono stati degli Europei semplicemente stellari per la nazionale italiana di Short Track, che al femminile ha monopolizzato il gradino più alto del podio e ha fatto intravedere segnali positivi anche al maschile. Un vero e proprio dominio quello dell’Italia tra le donne. Ancora una volta il palcoscenico se lo è preso Arianna Fontana, che ha ...

Europei di short track - Italia da applausi : ori per Valcepina e Pellegrino - argento per Fontana : Teatro dei successi Italiani da incorniciare è Dresda, dove Federico Pellegrino ha battuto il grande rivale norvegese Johannes Klaebo nella prova di Coppa del mondo di sprint a tecnica libera ...

Short track - Europei Dresda 2018 : Valcepina e Fontana davanti a tutte nell’overall. Sarà duello in casa Italia per l’oro : L’ovale di ghiaccio di Dresda (Germania) nella seconda giornata degli Europei di Short track si è colorato d’azzurro. I due successi firmati da Martina Valcepina, oro continentale nei 500 e 1500 metri, l’hanno lanciata in vetta alla classifica overall nella quale si giocherà il successo assoluto con Arianna Fontana, seconda quest’oggi nei 500 metri e seconda nella generale. 68 punti per Martina e 29 per Arianna è il ...

Short track - Europei 2018 : Martina Valcepina e Arianna Fontana STRARIPANTI! Oro e argento nei 500 metri - magica Italia! : E’ un’Italia semplicemente magica quella sul ghiaccio degli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dresda. Dopo la vittoria di Martina Valcepina nei 1500m, arriva una meravigliosa doppietta azzurra nei 500m. Ancora una volta è la valtellinese a salire sul gradino più alto del podio, mettendosi al collo il secondo oro consecutivo nel giro di un’ora e volando sempre di più in testa nella classifica overall. A completare ...

Short track - Europei 2018 – Italia a valanga in batteria : Arianna Fontana - Martina Valcepina - uomini e staffette avanti tutta : Sono incominciati gli Europei 2018 di Short track. A Dresda (Germania) prima giornata dedicata interamente alle batterie delle varie specialità. La rassegna continentale, ultimo test prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia. Arianna Fontana, portabandiera azzurra ai Giochi e stella indiscussa di questo sport, ha passato il turno su tutte le distanze: 2:34.565 nei 1500m (ha vinto la ...

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : grande Italia nelle batterie! Fontana e Valcepina avanti tutta insieme alle staffette : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : grande Italia nelle batterie! Fontana e Valcepina avanti tutta - ottima staffetta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : grande Italia nelle batteria! Fontana e Valcepina avanti tutta - ottima staffetta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...

Lombardia - Fontana incontra il gruppo regionale Noi con l'Italia : Milano, 11 gen. (askanews) Nel suo giro di incontri a Palazzo Pirelli con i gruppi regionali di centrodestra, il candidato governatore, Attilio Fontana, ha incontrato il gruppo di Noi con l'Italia. ...