Isola dei Famosi 2018 | a ' SarannoIsolani' un ospite speciale

Isola dei FAMOSI 2018/ Anticipazioni e cast : foto - tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras : ISOLA dei FAMOSI 2018, il cast ufficiale si appresta a partire verso l'Honduras, ecco le parole della fashion blogger Chiara Nasti e cosa ha dichiarato l'inviato Stefano De Martino.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Giulia De Lellis concorrente dell'Isola dei Famosi 2018? Le trattative sarebbero in corso : Giulia De Lellis all'Isola dei Famosi 2018? Come naufraga, s'intende! Le ultime indiscrezioni sul cast sono giunte da una nota rivista di gossip, Novella 2000, secondo cui si starebbe trattando per portare Giulia in Honduras. Quanto può esserci di vero in questa news? A noi, sinceramente, sembra un tantino improbabile, ma nel mondo dello spettacolo e della televisione non bisogna mai mettere la mano sul fuoco per nulla. Giulia potrebbe diventare ...

Saranno Isolani/ Isola dei Famosi 2018 - Video : Paola Caruso diventa il guru della pesca : Saranno Isolani si avvicina al gran finale, chi approderà all'Isola dei Famosi 2018 dopo l'esperienza in Maremma? Paola Caruso guest star del reality web, perché?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:15:00 GMT)

Da Bianca Atzei ad Alessia Mancini - da Francesca Cipriani a Eva Henger ecco chi sono i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 : Ci sono Bianca Atzei, che vuole dimenticare Max Biaggi, e la pornostar Eva Henger, che promette di mettere… molta carne al fuoco. Ci sono la rediviva Nadia Rinaldi, che ha perso decine di chili ...

Isola dei famosi 2018 - prima foto ufficiale del cast completo : prima foto ufficiale dei concorrenti de L’Isola dei famosi 13: la pubblica in copertina Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola da martedì 16 gennaio. L’Isola dei famosi 2018, quali sono i concorrenti? I vip-naufraghi saranno Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, […] L'articolo Isola dei famosi 2018, prima ...

Isola dei Famosi - da Eva Henger a Bianca Atzei : ne vedremo delle belle : P resentato da Alessia Mar- cuzzi, con Mara Venier e Daniele Bossari come opi- nionisti e un inviato in Honduras (Stefano De Martino), il 22 gennaio inizierà la quarta edizione targata Mediaset dell'...

Isola dei Famosi - da Eva Henger a Bianca Atzei : ne vedremo delle belle : P resentato da Alessia Mar- cuzzi, con Mara Venier e Daniele Bossari come opi- nionisti e un inviato in Honduras (Stefano De Martino), il 22 gennaio inizierà la quarta edizione targata Mediaset dell'...

All'Isola dei Famosi 2018 sbarca ufficialmente un ex corteggiatore di U&D Video : Manca poco più di una settimana all'inizio di una nuova, attesa e sorprendente edizione dell'#Isola dei Famosi. In data 22 gennaio 2018, infatti, è previsto il debutto della prima puntata [Video] serale in diretta del reality, che sara' condotto dalla famosa presentatrice Mediaset, #Alessia Marcuzzi. In questa nuova esperienza televisiva, la conduttrice sara' affiancata da Daniele Bossari e Mara Venier come nuovi opinionisti, mentre troveremo ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast : Chiara Nasti si confessa - De Martino prontissimo per la partenza : Isola dei Famosi 2018, il cast ufficiale si appresta a partire verso l'Honduras, ecco le parole della fashion blogger Chiara Nasti e cosa ha diChiarato l'inviato Stefano De Martino.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 06:07:00 GMT)

Francesco Monte parla dell'Isola dei famosi dalla Toffanin Video : Ieri 13 gennaio 2018 è andata in onda una nuova puntata del programma Verissimo [Video]condotto dalla conduttrice Silvia Toffanin. Lo show del sabato pomeriggio riesce sempre ad ottenere interessanti dati d'ascolto e il merito è sicuramente degli ospiti che vengono chiamati dalla redazione. Nella puntata di ieri abbiamo potuto assistere all'arrivo di Stefano De Martino che ha parlato dell'Isola Dei famosi e il cantante Riccardo Marcuzzo. ...

Francesco Monte parla dell'Isola dei famosi dalla Toffanin : Ieri 13 gennaio 2018 è andata in onda una nuova puntata del programma Verissimo condotto dalla conduttrice Silvia Toffanin. Lo show del sabato pomeriggio riesce sempre ad ottenere interessanti dati d'ascolto e il merito è sicuramente degli ospiti che vengono chiamati dalla redazione. Nella puntata di ieri abbiamo potuto assistere all'arrivo di Stefano De Martino che ha parlato dell'Isola Dei famosi e il cantante Riccardo Marcuzzo. Quest'ultimo ...

Isola dei Famosi 2018 : a 'SarannoIsolani' un ospite speciale : I naufraghi del format di Mediaset "SarannoIsolani" sono arrivati al giorno numero 7. Mancano ormai pochi giorni a determinare chi finalmente approderà sull'Isola dei Famosi 2018 insieme agli altri Vip. La prima settimana su Playa Desolada è andata, e per la prima volta, oggi i naufraghi hanno dovuto fare i conti con una tempesta notturna, un fortissimo vento che ha davvero messo alla prova la tenacia dei concorrenti. L'arrivo dell'ospite a ...

Isola dei FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : festa a sorpresa per Stefano De Martino - video : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast ufficiale: ecco chi sbarcherà in Honduras dal prossimo 22 gennaio, tutte le informazioni su conduttori e opinionisti in studio.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:57:00 GMT)

Isola dei Famosi : la sorpresa a Stefano De Martino prima della partenza : Stefano De Martino è pronto a partire per l’Isola dei Famosi: da ballerino ad inviato per Alessia Marcuzzi La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per iniziare e Stefano De Martino pare essere pronto alla partenza. Le ultime dichiarazioni del ballerino, infatti, sembrano aver confermato la sua voglia di fare e di mettersi in gioco […] L'articolo Isola dei Famosi: la sorpresa a Stefano De Martino prima della partenza ...