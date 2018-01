Isee 2018 | da oggi al via per ottenere le agevolazioni

: Isee 2018: da oggi il rinnovo delle Dsu - AvvCanu : Isee 2018: da oggi il rinnovo delle Dsu - fabbri333 : Isee, scatta l'ora del rinnovo - alfer1959 : RT @LeggiOggi_it: ISEE 2018, oggi scade il termine per presentare la DSU - - angelnolimits : Isee 2018: da oggi il rinnovo delle Dsu - StudioCataldi : Isee 2018: da oggi il rinnovo delle Dsu: di Gabriella Lax - E' tempo di ripresentare la Dsu… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Da, 15 gennaio, è necessario collegarsi al sito dell'Inps o recarsi presso un Centro di Assistenza Fiscale per poter presentare la nuova DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria per il rilascio del nuovo modello. Questo perché il modelloha, come noto, valore annuale. Quindi deve essere rinnovato ogni anno sia da chi effettua la richiesta di eventualisu determinate prestazioni sociali o detrazioni fiscali ormai da tempo, ma anche da chi lo fa quest'anno per la prima volta in assoluto. Quale procedura seguire per la richiesta Per poter inoltrare la richiesta, come accennato, ci si può rivolgere o direttamente all'Inps, attraverso la pagina dedicata del suo sito, o attraverso un Caf abilitato. O ancora rivolgendosi, direttamente, al proprio Comune di Residenza o all'ente che è tenuto ad erogare la prestazione di cui si ha bisogno. Per ...