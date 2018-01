Inzaghi | ' Var? Resto contrario | ma migliora il calcio'

Inzaghi : 'Contrario al Var - ma è giusto andare avanti' : 'E' una tecnologia alla quale sono contrario, l'ho ribadito, ma abbiamo analizzato i dati e sta andando bene, sta aiutando il calcio ed è giusto andare avanti'. Così l'allenatore della Lazio, Simone ...

Lazio - nuove polemiche di Inzaghi contro il Var : duro sfogo! E sul futuro di De Vrij… : Al termine della sfida pareggiata con l’Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ lasciandosi andare ad un duro sfogo sul Var: “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, ...

Lazio - è Immobile l'arma di Inzaghi per coltivare le ambizioni biancocelesti : Roma. Dopo l'espulsione, la squalifica, le polemiche e la rabbia, Ciro Immobile è tornato al centro della scena da gran protagonista. Prima l'azione e l'assist, per sbloccare una partita che diventava ...

Lazio-Torino 1-3 - Inzaghi : 'Noi ancora defraudati dal Var' : Roma, 12 dic. (askanews) Il Torino sbanca l'Olimpico vincendo 3-1 a Roma contro la Lazio nel penultimo posticipo della sedicesima giornata di serie A. Tutto nella ripresa, anche se l'episodio più ...