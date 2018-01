Intesa Sanpaolo riacquista bond senior ex venete per 1 - 7 miliardi : Intesa Sanpaolo , facendo seguito al comunicato stampa pubblicato il gennaio scorso , annuncia i risultati del proprio invito ai portatori di alcune obbligazioni senior garantite dallo Stato, emesse ...

Ancora denaro su Intesa Sanpaolo : (Teleborsa) - Altra sessione positiva per Intesa Sanpaolo , che guida il rialzo dei bancari di Piazza Affari incrementando i guadagni messi a segno la vigilia. Ieri l'Istituto ha detto di star ...

Intesa Sanpaolo valuta cessione crediti deteriorati. Dividendo confermato : Intesa Sanpaolo sta considerando opzioni strategiche nell'attività di servicing di crediti deteriorati , comprendenti una cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza del Gruppo, nell'ambito ...

Bancari in denaro. Mediobanca alza target price Intesa Sanpaolo : (Teleborsa) - Si muovono in deciso rialzo, sulla piazza milanese, i titoli del settore Bancario, sovraperformando il comparto europeo. Tra le big in rialzo, si mette in evidenza UBI che balza di oltre ...

Offerta di Intesa Sanpaolo per acquisto bond senior BPVi e Veneto banca - MF-Milano Finanza : per analisti è positivo venderli : Ma anche un Btp, che è certamente più liquido, se l'investitore ritiene di voler sfruttare la finestra di incertezza politica in arrivo e comprare a rendimenti più elevati. Ora, tanto più avrà ...

Intesa Sanpaolo - Bridgewater aumenta lo short selling : (Teleborsa) - La Consob informa che, il 5 gennaio gennaio 2018, il gruppo americano Bridgewater Associates , ha aumentato le posizioni corte su Intesa Sanpaolo dallo 0,53% allo 0,63%.

Intesa Sanpaolo : oltre 12 mila visitatori alla mostra del Bronzino nel grattacielo di Torino : Lavorare con i più autorevoli e importanti musei al mondo ci rende orgogliosi ed è possibile grazie alla credibilità della Banca e delle Gallerie d'Italia per la serietà e la dedizione dimostrate ...

Intesa Sanpaolo propone riacquisto 2 bond senior emessi da ex venete : Intesa Sanpaolo ha annunciato l'invito ai portatori di alcune obbligazioni senior garantite dallo Stato, emessi da Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca, a presentare offerte di vendita dei titoli ...

Intesa Sanpaolo - Bridgewater incrementa le vendite : (Teleborsa) - La Consob informa che, in data 2 gennaio 20187, il grande hedge fund americano Bridgewater Associates , ha aumentato lo " short selling " su Intesa Sanpaolo dallo 0,49% allo 0,53%.

Intesa-Sanpaolo : 1500 nuove assunzioni : Il gruppo bancario Intesa-Sanpaolo, nato dall'unione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, è leader in Italia con oltre 4000 sportelli e nel mondo con oltre 9000 filiali. Le prime 1.000 nuove assunzioni ...