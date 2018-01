Inter | visite mediche per Lisandro Lopez | poi tutto su Ramires

Calciomercato Inter : domani le visite mediche per Lisandro Lopez : Il difensore del Benfica, atterrato all’aeroporto di Malpensa, è atteso domani dalle visite mediche che lo separano dall’ufficialità. L’Inter è sempre più vicina ad annunciare Lisandro Lopez. Il difensore argentino classe ’89 del Benfica è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Sarà lui il primo rinforzo di Gennaio per Luciano Spalletti che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato ...

Calciomercato Inter/ News - Rafinha è a un passo : solo le visite mediche lo possono fermare (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Sturridge si propone ai nerazzurri e la società ci pensa anche se può valutare solamente il prestito.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:15:00 GMT)

Mauro Icardi al Real Madrid?/ “Visite mediche già effettuate” - ma Inter e giocatore discutono del rinnovo : Mauro Icardi al Real Madrid? “Visite mediche già effettuate”, ma Inter e giocatore discutono del rinnovo. Le ultime notizie di calciomercato sul capitano nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Inter - Icardi visite mediche con il Real Madrid? Arriva la smentita totale : Inter, Icardi visite mediche con il Real Madrid? Arriva la smentita totale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Icardi visite mediche- Come riporta “Sportmediaset”, è Arrivata la secca smentita sulla notizia riportata dai colleghi di “Daily Express” su Mauro Icardi. Di fatto, il portale inglese affermava che l’attaccante ...

Indiscrezione di mercato : 'Visite mediche programmate - all'Inter vanno 80 mln' Video : L'Inter si gode la prima settimana da capolista, anche se sabato sera scendera' sul campo della Juventus [Video] per difendere il primo posto. Uno dei protagonisti di questa stagione è il capitano-attaccante Mauro #Icardi. L'argentino è andato in gol anche contro il Chievo, superando Ciro Immobile che era al comando della classifica marcatori. Il giocatore di Rosario ama i colori nerazzurri e vorrebbe restare a vita per diventare una bandiera ...