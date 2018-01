Inter | Ramires si allontana | annullato il viaggio del procuratore a Milano

Inter - Ausilio : 'Fiduciosi per Rafinga. Ramires? Decide il Jiangsu' : Annunciato ufficialmente Lisandro Lopez, l' Inter si concentra ora sul centrocampo, per regalare a Luciano Spalletti almeno un rinforzo. Intercettato da Sky Sport , il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio , ha parlato delle trattative per Rafinha e Ramires: ' Fiduciosi per Rafinha? Siamo sempre fiduciosi quando si lavora, però bisogna avere anche ...

Inter : visite mediche per Lisandro Lopez - poi tutto su Ramires : Inter: visite mediche per Lisandro Lopez, poi tutto su Ramires Il difensore argentino arriva in prestito oneroso (500mila euro) dal Benfica Continua a leggere L'articolo Inter: visite mediche per Lisandro Lopez, poi tutto su Ramires sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato Inter - ‘giallo’ Ramires : l’annuncio dell’emittente di Suning : L’Inter ha uffcializzato nella giornata di oggi l’acquisto di Lisandro Lopez. Con un comunicato apparo sul sito ufficiale, il club nerazzurro ha annunciato di aver acquisito il difensore argentino dal Benfica: la formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2018, con opzione di riscatto in favore dell’Inter. Nel frattempo si tinge di ‘giallo’ la trattativa per portare a Milano Ramires. Il giocatore ha manifestato ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - contrordine dalla Cina : Ramires sempre più lontano (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. contrordine dalla Cina: Ramires ben lontano all'addio allo Jiangsu suning di Capello. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Inter : Lopez è nerazzurro; Ramires e Rafinha - il punto sulle trattative Video : Lisandro Lopez è dunque il primo acquisto dell'#Inter nel calciomercato di gennaio [Video], ma non sara' l'unico. Luciano Spalletti ha avuto l'auspicato rinforzo in difesa che può costituire una valida alternativa al pacchetto dei centrali. Arriva in prestito fino a giugno per la cifra di 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Questa settimana però sara' decisiva anche per i due centrocampisti inti dal club nerazzurro. ...

Calciomercato Inter/ News - l'agente di Ramires domani in Italia per chiudere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: l'agente del centrocampista brasiliano Ramires è atteso per sbarcare in Italia, vicino a firmare con il club di Spalletti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Inter : Lopez a Milano - Ramires a un passo : ... Julio Cesar che, nel corso di un'Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , ha parlato di lui affermando: 'Come persona è il mio contrario: ragazzo timido, molto introverso, che ama parlare ...

Ramires-Inter - ci siamo : l'agente è atteso a Milano : AGENTE A Milano - Come riporta Premium Sport , martedì è atteso a Milano l'agente del giocatore per parlare con la dirigenza nerazzurra e limare gli ultimi dettagli. Di proprietà Suning, con un ...

Inter - Sabatini e Ausilio a lavoro : Ramires-Rafinha i prossimi colpi : Dopo Lisandro Lopez , l' Inter sta per mettere a segno altri due colpi di mercato per accontentare Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo il pareggio contro la Fiorentina, si era presentato ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Sabatini prova a convincere Suning per Ramires(Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: i dirigenti continuano a lavorare col Jiangsu di Suning per arrivare al centrocampista brasiliano Ramires.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:57:00 GMT)

Svolta Inter : Ausilio a Barcellona per Rafinha. Ramires si chiude in 72 ore : L'Inter vola a Barcellona nel tentativo di trovare un accordo per il prestito di Rafinha . Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come Sabatini e Ausilio siano attesi in Spagna nelle prossime ore. Il brasiliano classe '93 è il preferito di Luciano Spalletti ma al momento i catalani fanno muro nonostante l'...

Calciomercato - il punto sulle trattative dell'Inter : Rafinha e Ramires spingono - chi dopo Lisandro Lopez? : ... "Se l'Inter ha parlato con il mio agente è sicuramente una cosa positiva " ha detto il brasiliano ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della squadra allenata da Fabio Capello - se un club così ...

Inter - Julio Cesar "promuove" Ramires - Lisandro Lopez e Rafinha : Ramires? Un "animale" da battaglia, un maratoneta del centrocampo capace di abbinare quantità e piedi buoni. Lisandro Lopez? Autorevole in campo e preziosissimo nello spogliatoio come uomo-squadra. ...