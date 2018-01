Inter | Ausilio a cena con l' ag di Pastore

Calciomercato Inter - Ausilio si scatena : “Rafinha e Ramirez - ecco cosa dico” - intanto cena con Pastore! : Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky sport. Il dirigente nerazzurro ha analizzato alcuni dei casi più caldi della giornata Interista. Oggi è arrivato ufficialmente il difensore Lisandro Lopez, ma è a centrocampo che l’Inter sta lavorando insistentemente per rafforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti. ecco dunque quanto rivelato da Piero Ausilio: “Fiduciosi per Rafinha? Siamo sempre ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Lopez? Bravi Ausilio e Sabatini' : MILANO - A margine della riunione tra gli allenatori e gli arbitri sul Var Luciano Spalletti ha commentato l'arrivo di Lisandro Lopez all' Inter : ' Questa operazione è la conferma che abbiamo ...

Inter - Sabatini e Ausilio a lavoro : Ramires-Rafinha i prossimi colpi : Dopo Lisandro Lopez , l' Inter sta per mettere a segno altri due colpi di mercato per accontentare Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo il pareggio contro la Fiorentina, si era presentato ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Rinnovo Icardi? Sì - ma con calma. Deulofeu solo a certe condizioni' : Spalletti che in settimana ha definito Ausilio e Sabatini come Bono e Springsteen: "Bono è più giovane - ha detto scherzando il direttore sportivo nerazzurro a Premium Sport - Penso comunque siano ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Il Real Madrid su Icardi? Non siamo preoccupati' : - dice Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter -. Non c'è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Deulofeu - Candreva - Joao Mario ed Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo contro la Fiorentina. Prima del match Interessanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium: “Deulofeu? Nessuna offerta ufficiale, lo stiamo osservando e se ci sono le condizioni sappiamo i parametri. Potrebbe essere un profilo ma non è certo, né l’unico. Candreva fuori? Le scelte le fa allenatore e la squadra è di ...

Inter - Spalletti : 'Ausilio e Sabatini come Bono e Springsteen. Icardi psicologo del gol' : Deciso e anche autocritico: Luciano Spalletti vuole far rialzare la sua Inter. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore nerazzurro ha parlato di bilanci del 2017 e del futuro che aspetta la sua squadra: "Noi pensiamo alla Fiorentina già da San Silvestro - ha ammesso - anche perché quest'anno il ...

LUCIANO SPALLETTI SI RACCONTA/ "Qui all'Inter Sabatini e Ausilio come Bruce Springsteen e Bono Vox" : LUCIANO SPALLETTI si RACCONTA, Inter news: il tecnico di Certaldo ha parlato ai microfoni di Premium Sport riempiendo di elogi i dirigenti Sabatini e Ausilio, accostati a Springsteen e Bono.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:10:00 GMT)