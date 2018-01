Intel | scoperta una nuova vulnerabilità che mette a rischio gli utenti

: Apple iPhone 6: calo di prestazioni dopo nuove patch di sicurezza: Da poco tempo sono state scoperte delle vulnerab… - 24h_Tecnologia : Apple iPhone 6: calo di prestazioni dopo nuove patch di sicurezza: Da poco tempo sono state scoperte delle vulnerab… - esperienziale : Spectre e Meltdown: Raspberry Pi è invulnerabile - Durante la prima settimana del 2018 il mondo IT è stato invaso d… - ServiziWeb : Spectre e Meltdown: Raspberry Pi è invulnerabile - Durante la prima settimana del 2018 il mondo IT è stato invaso d… - WebOlistico : Spectre e Meltdown: Raspberry Pi è invulnerabile - Durante la prima settimana del 2018 il mondo IT è stato invaso d… - PhoenixContactI : Grave falla di sicurezza scoperta nei processori Intel -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Da un po' di giorni #è al centro dell'attenzione. Sempre più spesso vengono fatte scoperte e ricerche che svelano vulnerabilita' e bug VIDEO di #sicurezza che mettono ala #privacy degli. Proprio ad inizio anno, un paio di settimane fa, ha fatto il giro del mondo la notizia connessa a problemi di sicurezza esistenti da circa 20 anni sui processori dei nostri computer e dispositivi portatili. Ma, questa volta, i ricercatori di F-Secure hanno scoperto un problema che riguarda solo ed esclusivamente AMT acronimo diActive Management Technology.: come funziona la vulnerabilita' La AMT si occupa della gestione di sistemi aziendali da remoto.Questa fallai computer degli. Al malintenzionato basta avere sotto mano il computer di qualcuno per poter accedere facilmente agli archivi. Infatti, basta meno di un minuto per ...