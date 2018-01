Infn | Ferroni | con Mattarella festeggiamo eccellenza Gran Sasso

Ricerca - Ferroni (Infn) : il Gran Sasso il posto meno radioattivo del mondo : “Il laboratorio del Gran Sasso è il luogo meno radioattivo al mondo: prendono più radiazioni quelli che scalano la montagna e si espongono ai raggi solari, oppure chi si sottopone a una semplice tac, per ragioni di salute. Sarei un pazzo a contaminare quell’ambiente e certamente non lo farò“: lo dichiara Fernando Ferroni, a capo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in una intervista a ‘Democratica’. ...