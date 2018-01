India | la bimba prematura più piccola del mondo torna a casa

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 15 gennaio 2018) È una delle bambine più piccole mai nate: appena data alla luce, Manushi pesava 400 grammi. E adesso, dopo avere trascorso sei mesi in ospedale, è finalmenteta a. Dodici settimane prima del termine previsto per la nascita, sua madre ha cominciato a soffrire di complicazioni legate alla gravidanza. Così il 15 giugno, nel Rajasthan, in, è nata laManushi. Che, all’inizio, non respirava da sola. Aveva la pelle sottilissima, gli organi sottosviluppati e i piedi piccoli piccoli: era improbabile che sopravvivesse. Ma, nonostante tutti i pronostici sfavorevoli, lainiziò a mettere su peso. LEGGI ANCHERebecca, la bambina «guerriera» dagli occhi grandi La mamma, Seeta, 48 anni, spiega: «Ha combattuto, combattuto e combattuto contro tutte le avversità, e ce l’ha fatta». Nata con taglio cesareo di emergenza dopo un’ecografia che rivelava che non ...