Incidente stradale a Giugliano | auto con a bordo coppia di fidanzati finisce contro un

Roma - ispettore polizia Gian Luca De Santis morto in un Incidente stradale : Roma, ispettore polizia Gian Luca De Santis morto in un incidente stradale Roma incidente mortale a Roma sulla tangenziale Est nei pressi dell'uscita per viale Etiopia in direzione dello stadio ...

Tragico Incidente stradale in Calabria - muore 42enne : In Calabria si è verificato purtroppo l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un uomo di 42 anni. Un'altra ragazza nell'incidente è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in gravi condizioni di salute in ospedale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte diverse autovetture. Calabria, 42enne rimane coinvolto in un incidente stradale e muore Si chiamava Salvatore Montone e aveva 42 anni l'uomo che nella serata di ...

Incidente stradale e traffico in tilt con lunghe code : Incidente stradale in via Delle Americhe e traffico in tilt. Incidente stradale Incidente stradale e traffico in tilt in via Delle Americhe, nella zona di Veveri. Intorno alle 19 del 5 gennaio due ...

Incidente STRADALE/ Ravenna - frontale fra tir sulla Romea : morti 2 camionisti (oggi 12 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: Ravenna, frontale tra tir sulla Romea, due camionisti uccisi. Tre morti a Melfi, furgone contro auto(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:25:00 GMT)

Incidente stradale a Melfi : tre morti : Un groviglio di lamiere che a causa dell'impatto hanno preso fuoco. Tre persone sono morte in un Incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina sulla strada statale Bradanica, nei pressi...

