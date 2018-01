Incendio d' auto a Capolona | intervento dei vigili del fuoco

Lumezzane. Vasto Incendio nella Saleri Italo : distrutte anche auto : Un maxi incendio è divampato nella Saleri Italo, ditta di Lumezzane in provincia di Brescia, che si occupa di produzione di pompe elettriche e sistemi di raffreddamento auto. Il capannone è di 10 mila metri quadri. In azienda sono stoccati materiale…Continua a leggere →

Brescia - auto e tir contro cisterna : 6 morti nell'Incendio in autostrada : Tragedia sull'autostrada A21 all'altezza di Brescia: nella coda per un incidente lieve, un tir che trasportava sabbia avrebbe tamponato un'automobile con targa francese. La vettura avrebbe a sua volta urtato un'autocisterna carica di carburante, innescando l'esplosione e l'incendio.Nell'incidente sono morte sei persone: la famiglia - tre adulti e due bambini - che viaggiava sull'autovettura e il conducente ...

Incidenti : Brescia - scontro fra camion e cisterna - Incendio in autostrada : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - scontro tra un camion e un autocisterna lungo l'autostrada A21 Torino-Brescia, all'altezza del ponte 217, nel tratto compreso tra lo svincolo Brescia Sud e Brescia Centro. L'impatto ha causato un incendio, al momento non è noto se ci sono feriti. Sul posto vigili del fuo

Liverpool - pauroso Incendio nel garage multipiano : distrutte oltre 1400 auto VIDEO : Un tremendo incendio è divampato in un parcheggio multipiano nella città di Liverpool causando danni per milioni di sterline Dalla città di Liverpool in Inghilterra arrivano le terribili immagini che ...

Maxi Incendio in un parcheggio a Liverpool - distrutte 1.400 auto : Un enorme incendio scoppiato ieri sera in un parcheggio multipiano di Liverpool, sulla costa ovest dell'Inghilterra, ha distrutto nella notte fino a 1.400 auto: i vicini edifici residenziali sono ...

Liverpool - maxi Incendio in un parcheggio : distrutte più di 1600 automobili : Liverpool, maxi incendio in un parcheggio: distrutte più di 1600 automobili Paura a Liverpool per un incendio scoppiato in un parcheggio. Incredibili le immagini pubblicate dai testimoni sui social network. Secondo la polizia, le fiamme sarebbero divampate accidentalmente da una vettura che era all’interno, arrivando a coinvolgere anche quelle vicine. Non ci sono feriti.Continua a […] L'articolo Liverpool, maxi incendio in un ...

Maxi Incendio in un parcheggio a Liverpool : distrutte 1.400 auto : Un gigantesco incendio ha distrutto circa 1.400 auto in un parcheggio multipiano a Liverpool. Secondo la Polizia, riporta la Bbc, la causa sarebbe accidentale...

Liverpool - Incendio : distrutte 1400 auto : 11.40 Un enorme incendio scoppiato in un parcheggio multipiano di Liverpool, sulla costa ovest dell'Inghilterra, ha distrutto nella notte fino a 1.400 auto. I vicini edifici residenziali sono stati evacuati a causa del fumo e decine di persone hanno trascorso il capodanno in alloggi di emergenza. Non ci sono feriti o vittime. Il disastro, secondo la polizia di Merseyside, è stato provocato da un "incendio accidentale" scoppiato in un'auto, ...

Maxi-Incendio in un parcheggio multipiano a Liverpool - distrutte 1.400 auto : Disastro a Liverpool, dove oltre 1.400 sono bruciate in un enorme incendio in un parcheggio multipiano. Lo ha riferito la polizia, secondo cui dalle indagini iniziali emerge che le fiamme sono...

Liverpool - Incendio in un parcheggio : 1600 auto bruciate : Un incendio accidentale partito da un'auto, poi le fiamme che si espandono in un parcheggio multipiano di Liverpool. In un attimo il fuoco brucia tutto, comprese 1400 veicoli che si trovavano nell'edificio. Lo riporta la Bbc. La polizia ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a chiudere le finestre per evitare che il fumo entri nelle abitazioni.Il sindaco di Liverpool Joe Anderson ha fatto sapere che i cittadini sono al sicuro e ...

Incendio sospetto sul paraurti dell'auto di un giovane : si indaga : MESAGNE - Non sono state trovate evidenti tracce riconducibili a qualche azione dolosa ma l'Incendio, spento quasi subito dallo stesso proprietario, è partito dal paraurti dell'auto e questo non può ...

California - residenti evacuati per un maxi-Incendio : ladri rubano nelle loro auto. Arrestati : California, residenti evacuati per un maxi-incendio: ladri rubano nelle loro auto. Arrestati Cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Oxnard per aver rubato di tutto dalle auto dei residenti fuggiti dalle loro case mentre le fiamme devastavano molte aree della California.Continua a leggere Cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Oxnard per aver […] L'articolo California, residenti evacuati per un maxi-incendio: ...

Incendio in un'autorimessa di Giarre : coinvolte cinquanta vetture : Un vasto Incendio sviluppatosi nell'autorimessa di un concessionario d'auto di Giarre, in contrada Rovittazzo, e' stato spento Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania. Per oltre tre ore ...