In quale fase l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Le ultime al 15 gennaio

In quale fase l'aggiornamento Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge? Le ultime al 15 gennaio - OptiMagazine : In quale fase l'aggiornamento Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge? Le ultime al 15 gennaio

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Che piega sta prendendo l'omologazione dell'aggiornamentosuS7 e S7? Siamo collocati attualmente in unache non riguarda da vicino lo sviluppo della versione biscottata dell'OS mobile di Google per l'ex top di gamma 2016, ma che coinvolge, invece, il modello precedente e quello successivo.Partiamo proprio dalS8, di cui è stato reso noto proprio in mattinata il programma beta giungerà a conclusione il 17, e che la distribuzione finale dell'upgrade raggiungerà quegli stessi utenti entro la fine del mese (resta da vedere quando l'aggiornamentoverrà messo a disposizione di tutti quelli che, al contrario, non hanno preso parte al progetto, che ricordiamo non essere mai stato aperto in Italia).Un discorso ancora nebuloso, ma comunque in linea con le tempistiche cui l'azienda asiatica ci ha abituato negli anni. Da verificare, invece, ...