Immaturi la serie | seconda puntata | Piero e Virgilio fanno pace!

"Immaturi – La Serie" su Canale 5: scopriamo il profilo di tutti i personaggi e il cast Grande successo per la prima puntata di "Immaturi – La Serie" trasmessa su Canale 5 e diretta da Rolando Ravello con la complicità di Paolo Genovese, direttore artistico del progetto e regista delle due pellicole uscite al cinema.

Ascolti tv ieri - SuperBrain vs Immaturi – La serie | Auditel 12 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? C’erano due programmi in prima tv e una serie in onda sul digitale terrestre. Su Rai 1, infatti, è partito il programma tv condotto da Paola Perego ‘SuperBrain’, su Rai 2 un talk politico chiamato ‘Kronos’ mentre su Canale 5 una nuova fiction Immaturi – La serie. Con tutte le proposte tv trasmesse ieri sera sul digitale terrestre, sarà davvero interessante scoprire quale ...

IMMATURI la SERIE, riassunto prima puntata 12 gennaio e Anticipazioni della seconda puntata del 19 gennaio. Un gruppo di ex compagni di classe deve rifare la maturità per un vizio di forma

Seconda puntata di Immaturi – La Serie - anticipazioni del 19 gennaio : alunni alla conquista dei professori : Dopo il primo appuntamento che ha introdotto i personaggi principali della Serie, la Seconda puntata di Immaturi - La Serie continuerà a raccontare le vicende di Lorenzo, Luisa, Serena, Piero, Virgilio e Francesca chiamati a sostenere nuovamente l'esame di maturità alla soglia dei quarant'anni. Immaturi - LA Serie: CAST E PERSONAGGI L'annullamento del loro titolo di diploma per un cavillo di forma è l'espediente narrativo che dà il via alla ...

Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, diventa una serie televisiva e debutta su Canale 5 da stasera, per un totale di otto puntate le cui riprese si sono svolte nel 2016. Vengono raccontate le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l'esame di

Sabrina Impacciatore in Immaturi - La serie interpreta Serena, una dei sei "ripetenti": anche lei, come Piero (Luca Bizzarri), Virgilio (Paolo Kessisoglu), Lorenzo (Ricky Memphis), Francesca (Nicole Grimaudo) e Luisa (Irene Ferri) si troverà a dover frequentare l'ultimo anno di liceo alla soglia dei quarant'anni per sostenere di nuovo l'esame di maturità, annullato per ragioni burocratiche. ricca e snob "dalle stelle alle stalle"

Immaturi LA Serie seconda puntata. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 19 gennaio 2018 con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis.

Daniele Liotti in Immaturi - La serie è il professor Daniele - che insegna matematica e soffre di ludopatia C'è anche Daniele Liotti in Immaturi - La serie, in uno dei ruoli novità che la fiction introduce rispetto al film omonimo di Paolo Genovese: dal momento che i protagonisti decidono di iscriversi all'ultimo anno di liceo anziché preparare la maturità da privatisti, è inevitabile che trovino sul loro cammino professori come Daniele, interpretato proprio da Liotti. Daniele è un professore di matematica che soffre di ludopatia

Irene Ferri in Immaturi - La serie è Luisa - l'architetto dalla vita "quasi" perfetta divisa tra due uomini Irene Ferri in Immaturi - La serie rappresenta una delle new entry, ma lo stesso non si può dire del suo personaggio: chi ha visto il film Immaturi del 2010 e il suo sequel, entrambi diretti da Paolo Genovese, può dire di aver già conosciuto Luisa, anche se non si tratta proprio della stessa persona. La Luisa di Irene Ferri è un architetto, una donna la cui vita viene definita "quasi" perfetta dagli stessi creatori della serie.

Ricky Memphis in Immaturi - La serie interpreta Lorenzo - "bamboccione" proprio come nel film Ricky Memphis in Immaturi - La serie tornerà a interpretare Lorenzo, l'agente immobiliare "bamboccione" che abbiamo già conosciuto nel film di Paolo Genovese e nel suo sequel. Lorenzo è un agente immobiliare