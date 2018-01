Il vero potenziale di Xbox One X limitato dalla Xbox One base? L' opinione di Voofoo

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes aveva alcuni problemi. Ho dimostrato tutto il mio valore trovando il vero potenziale della macchina” : Il 2017 sta per andare in archivio e Lewis Hamilton, in un’intervista riportata da motorsport.com, analizza il Mondiale di F1 2017 che lo ha visto imporsi per la quarta volta in carriera al termine di un duello estenuante e senza esclusione di colpi, è il caso di dirlo, con la Ferrari di Sebastian Vettel. Una stagione che, probabilmente, ha messo in luce il miglior Lewis di sempre, capace non soltanto di essere super veloce (il record di ...