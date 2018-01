IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 16 gennaio 2018

Il SEGRETO anticipazioni al 19 gennaio : Camila scopre il tradimento Video : #Il Segreto dal 15 al 19 gennaio, cosa succedera' nelle puntate di questa settimana? Camila e Hernando sono sempre più distanti dopo il tradimento consumato con Lucia, mentre Mauricio non riesce a confessare a Fe che dovra' sposarsi con Nazaria. Matias e Marcela sono in viaggio di nozze, occasione nella quale accadra' qualcosa di inaspettato. Che ne sara' infine di Cristobal? Scopriamo tutto con le anticipazioni qui sotto. Il Segreto trame ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Mauricio accetta di sposare un’altra donna per compiacere donna Francisca - e Fe ne è distrutta : Il Segreto Sembrava che Il Segreto dovesse prendersi un periodo di riposo dal prime time, invece la disastrosa avventura di Sacrificio d’Amore ha portato Canale 5 a richiamare alle armi il suo soldato preferito, pronto ormai da anni a tappare buchi e cambiare programmazione a seconda delle necessità. E, a seguito delle tante manovre, la messa in onda italiana dista ormai di soli centocinquanta episodi circa da quella spagnola, dove si è ...

Il SEGRETO anticipazioni : Lucia scappa da Puente Viejo - arriva Belen : Anticipazione Il Segreto: Lucia va via da Puente Viejo per sempre, l’arrivo di Belen Lucia continua a fingere di stare male e Camila continua a vivere a La Locanda. Hernando è disperato per ciò che ha fatto e mette in chiaro le cose. Dos Casas fa capire alla cubana di non volere avere più niente a […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Lucia scappa da Puente Viejo, arriva Belen proviene da Gossip e Tv.

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : un lutto per Dolores : Eccoci a nuove anticipazioni spagnole il Segreto. Un nuovo lutto colpirà Puente Viejo. In Spagna, la puntata di lunedì 15 gennaio 2018, mostrerà il dolore per la morte di Pedro, di cui Dolores riceverà senza alcun preavviso le ceneri. Veniamo però ai fatti. Il Segreto spagna, terribile lutto per Dolores Sappiamo che Pedro se ne era andato in Russia, per seguire la sua idea politica, il comunismo. Da molto tempo non lo vediamo tra i protagonisti, ...

Chi è Ignacio del SEGRETO? Anticipazioni sul padre di Julieta : Chi è Ignacio del Segreto? Il padre di Julieta. Un altro personaggio misterioso sopraggiungerà a Puente Viejo e non di certo per far festa. Il suo rapporto con la figlia non è mai stato dei migliori e infatti Julieta subirà uno shock quando lo rivedrà: credeva proprio che, una volta trasferitasi nel paesino spagnolo, nessuno più avrebbe avuto informazioni sul suo conto, soprattutto suo padre, un uomo spregevole, dal passato oscuro, che però ...

IL SEGRETO / Camila indaga su Lucia : per quale motivo ha tentato il suicidio? (Anticipazioni 15 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 15 gennaio 2018: Camila indaga su Lucia, convinta che ci sia qualcosa di grave dietro il suo tentato suicidio. La verità si avvicina...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:33:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO : ecco cosa succederà a metà febbraio 2018 : Le trame de Il Segreto in onda a metà febbraio 2018 saranno dense di colpe di scena; scopriamo insieme che cosa succederà attraverso il nostro post che racchiude tutte le Anticipazioni principali delle vicende ambientate a Puente Viejo… Il Segreto Anticipazioni febbraio: Francisca diventa proprietaria dei beni di Severo Dopo aver fatto ricadere i sospetti su Cristobal (Carlos De Austria) per l’omicidio di Eusebio (Julio Velez), ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Fe sospetta di Mauricio - cosa ha fatto? Video : Come le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto [Video] ci raccontano, presto assisteremo a nuovi ed interessanti sviluppi in quel di Puente Viejo. Nuove trame e oscuri intrighi saranno al centro delle vicende del paesino, che vedra' l'arrivo della protagonista assoluta della prossima stagione: stiamo parlando di Julieta, la nuova Pepa che si innamorera' del figlio adottivo di Francisca Montenegro. Che cosa c'entrano Mauricio e Fe in ...

Il SEGRETO : le trame dal 15 al 19 gennaio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:20 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 15 al 19 gennaio 2017 Camilla cerca di farsi dire da Lucia per quale motivo ha tentato […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 15 al 19 gennaio 2018 – Anticipazioni sembra ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : nuovo lutto in arrivo a Puente Viejo Video : Bentrovati con un nuovo appuntamento riguardante le Anticipazioni de #Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La serie, giunta in Italia da circa 5 anni, continua ad intrattenere il pubblico [Video] curioso di scoprire i misteri e gli intrighi che ruotano intorno agli abitanti di Puente Viejo. Nel corso degli anni, purtroppo, molti sono stati gli addii che hanno sconvolto i fan della #soap opera. Stando alle trame spagnole, nei ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 15 al 19 gennaio - torna il serale : Camila se ne va Video : Arrivano buone notizie per i fan de #Il segreto, da mercoledì 17 gennaio torna l'appuntamento con il serale [Video]a partire dalle 21.10 circa! La Mediaset ha sospeso la messa in onda di Sacrificio d'amore a causa degli ascolti deludenti. Probabilmente i fan di questa fiction italiana dovranno attendere la primavera per scoprire come andra' a finire. Intanto ci giungono interessanti rivelazioni riguardanti le prossime Anticipazioni de #Il ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagna : Pedro perde la vita - Dolores distrutta Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra [Video], in onda ogni giorno dopo il dating show di Uomini e Donne. Gli spoiler spagnoli ci svelano che Puente Viejo sara' raggiunto da un'ennesima tragedia, che siamo sicuri spezzera' il cuore dei milioni di italiani che seguono ogni giorno le vicende su Hernando e Camila. anticipazioni Il Segreto: un nuovo lutto a Puente ...