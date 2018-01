Il Psg vola | Di Maria firma il successo a Nantes L' arbitro in tackle su un giocatore di

Calciomercato - Neymar al Psg ha sconvolto le carte in tavola. Troppi i milioni spesi per giocatori non eccelsi : L'affare della scorsa sessione estiva di Calciomercato che ha portato il fenomeno brasiliano Neymar all'ombra della Tour Eiffel ha influenzato notevolmente il mondo dei trasferimenti dei calciatori a livello internazionale. I 222 milioni spesi dal Paris-Saint Germain rappresentano una cifra inarrivabile in questo momento per qualsiasi club europeo e nella ...

Ligue 1 - Psg vola - Keita salva il Monaco. Bene il Lione : 2-1 a Tolosa : ROMA - Nel 19esimo turno di Ligue 1 il Psg vince ancora: contro il Caen, a brillare al Parco dei Principi sono due dei tre marcatori della serata, Cavani e Mbappé . L'uruguaiano, dopo lo slalom del ...

LIVE Champions League - tutti i risultati e le partite in DIRETTA (5 dicembre) : Juve in vantaggio ad Atene : 0-1!!! Perotti fa volare la Roma : 1-0. Bayern-Psg 2-1. Basilea avanti a Lisbona (0-1) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle partite della sesta giornata di Champions League 2017-2018 (5 dicembre). OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle partite della sesta giornata di Champions League 2017-2018 (5 dicembre): cronaca in tempo reale, minuto per minuto, con tutti i gol e le azioni salienti dagli 8 campi, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP ...

DIRETTA/ Psg Troyes (risultato finale 2-0) info streaming video e tv : Neymar e Cavani fanno volare il Psg : PSG Troyes info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote e risultato live. Questa sera in campo il Paris Saint Germain di Neymar e compagnia: nuova goleada in arrivo?(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 22:41:00 GMT)