Il primo ministro della Romania | Mihai Tudose | si è dimesso dopo aver perso un voto di

WEF Davos - primo ministro indiano Modi terrà discorso d'apertura : Il tema scelto per questa edizione del WEF, precisa un comunicato, è "Creare un futuro condiviso in un mondo fratturato". Moderatore della sessione plenaria sarà il professor Klaus Schwab, fondatore ...

Il primo ministro britannico Theresa May ha deciso di rimuovere o di cambiare di posto a un quarto dei suoi ministri in quello che sarà il più grande rimpasto di governo da quando è diventata primo ministro nell'estate del 2016.

Australia - primo ministro multato perché senza giubbotto salvagente. In Italia sarebbe successo lo stesso? : Durante l’anno che sta per terminare, grazie alla cortesissima ospitalità de Ilfattoquotidiano.it, ho cercato di raccontare alcune delle peculiarità della società Australiana, facendo sovente riferimento all’Italia come termine di paragone. Come summa di questo sforzo, e augurando a tutti i lettori un ottimo 2018, vorrei raccontare una brevissima storia accaduta a Sydney, che vale più di mille riflessioni e dibattiti. Il primo ministro Malcolm ...

Il ministro Orlando : fatto primo passo sui reati alimentari : Roma, (askanews) - Il 2018 sarà l'anno del cibo italiano nel mondo e se con la manovra è passato il via libera per lo street food contadino, ora si attende la riforma per i reati dell'agroalimentare, con un primo disegno di legge passato in consiglio dei ...

E potrebbe essere un bene per l'Europa, anche se chi comanda davvero è il capo del suo partito

Repubblica Ceca - Zeman nomina ufficialmente Babiš primo ministro - : In politica estera Babiš è favorevole al rafforzamento del ruolo delle istituzioni politiche nazionali nell'Unione Europea e ritiene che la Repubblica Ceca non ha bisogno di affrettarsi per ...

Il primo ministro libanese Saad Hariri ha annunciato oggi di avere ritirato le sue dimissioni. L'annuncio è arrivato dopo un incontro con i partiti dell'opposizione con cui, ha detto Hariri, è stato raggiunto un accordo. Hariri era tornato in Libano lo scorso

La famiglia dell'ex primo ministro egiziano Shafiq non ha più sue notizie dopo la candidatura alle presidenziali 2018 : ... fu l'ultimo primo ministro egiziano nominato dall'ex presidente Hosni Mubarak durante le rivolte di piazza Tahir del 2011, nel tentativo di placare gli situazione politica del paese. Il suo mandato ...

Ieri decine di migliaia di persone hanno manifestato a Tel Aviv, in Israele, contro il primo ministro del paese Benjamin Netanyahu e una legge che secondo l'opposizione sta per essere approvata per proteggerlo da alcuni guai giudiziari. La legge prevede

Miro Cerar, che governa da tre anni, è stato criticato anche dal suo governo per essersi opposto all'estradizione di un cittadino siriano

Il primo ministro libanese Saad Hariri, che lo scorso 4 novembre aveva annunciato a sorpresa le sue dimissioni probabilmente su pressione dell'Arabia Saudita, è tornato martedì sera in Libano, dopo più di due settimane passate all'estero, periodo di assenza che ha

Il primo ministro libanese Saad Hariri è arrivato in Francia dopo due settimane di soggiorno in Arabia Saudita, durante il quale ha presentato le sue dimissioni. Hariri è storicamente sostenuto dall'Arabia Saudita, che secondo alcuni lo ha costretto a dimettersi

L'ex primo ministro libanese Saad Hariri ha accettato l'invito del presidente francese Emmanuel Macron ad andare in Francia nei prossimi giorni insieme alla sua famiglia. La notizia, che è stata confermata oggi dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian,

