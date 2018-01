Il Presidente Mattarella a L' Aquila per i 30 anni dell' INFN - VIDEO

Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica - sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania : Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania, che avrà luogo il 16 gennaio a partire dalle ore 20.30. Va in scena “La rondine” di Giacomo Puccini, gioiello della…Continua a leggere →

Il comitato "Il Cittadino c'è" invia lettera aperta al Presidente della Repubblica On Sergio Mattarella : Non rappresentiamo interessi di qualsivoglia natura politica, economica, privata o pubblica. Rappresentiamo noi stessi, le nostre famiglie, la nostra comunità e diamo voce a tutte le persone che non ...

Così Mattarella ricorda il discorso dei '14 punti' del Presidente Wilson : Roma, 8 gen. (askanews) 'Ricorrono cent'anni dal messaggio indirizzato al Congresso degli Stati Uniti dal presidente Thomas Woodrow Wilson con cui, esponendo 14 punti, si faceva promotore di un nuovo ...

Considerazioni in margine al discorso del Presidente Mattarella : Ci siamo piegati alla finanza creativa dimenticando che la sana economia si basa sulla produzione reale di beni e servizi. Ecco vediamo di non crescere generazioni di futuri italiani incoscienti, ...

Morta Lea Mattarella - storica dell'arte nipote del Presidente della Repubblica : Si è spenta a Roma, dopo una lunga malattia, la storica dell'arte Lea Mattarella. Aveva 54 anni. Curatrice di diverse mostre, docente all'Accademia di Belle Arti e collaboratice di importanti quotidiani, era nipote...

'Presidente Mattarella - perché i giovani dovrebbero votare? I partiti non hanno fatto nulla per loro' : Enrico Mentana, in un post su Facebook, punta il dito contro la politica, incapace di fornire risposte ai giovani di oggi. "Ma perché mai, presidente, un giovane di oggi dovrebbe andare a votare?", ...

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'Continui l'impegno per la ricostruzione del Centro Italia dal terremoto' Il Presidente della ... : 'Vicinanza' a tutti coloro che vivono le festività in condizioni di disagio, 'per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. Gli interventi per la ripresa e la ...

I giovani - il voto - il lavoro : il Presidente Mattarella guarda al futuro : ... il presidente del Consiglio dei ministri: "Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica. Grazie presidente"...

IL MESSAGGIO DI CAPODANNO 2018 DEL Presidente DELLA REPUBBLICA MATTARELLA

Discorso di Mattarella - il Presidente ricorda le vittime dell'alluvione di Livorno : Livorno, 31 dicembre 2017 - Cita anche l'alluvione di Livorno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo Discorso di fine anno rivolto agli italiani a reti unificate. In un passo del ...

Politica - Guarda al futuro il discorso di fine anno del Presidente Mattarella : 'L'autentica missione della Politica continua il presidente consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la ...

Da Renzi a Grillo - le reazioni al messaggio di Mattarella. E Gentiloni telefona al capo dello Stato 'Grazie - Presidente' : ... quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog beppeGrillo, ossia io, andrò a un pò in giro per il mondo con video, conferenze. Sono ...