Il petrolio che uccide due volte Anzi | tre!

Il petrolio troppo caro che non piace a Mosca : La Russia ha accettato a denti stretti il prolungamento dei tagli alla produzione che contribuiscono al rialzo dei prezzi:?ecco le ragioni per cui al primo produttore/esportatore al mondo basta un petrolio a 50-55 dollari il barile...

Iran - Trump e Opec : i pezzi sullo scacchiere del petrolio - che sale ai massimi da tre anni : MILANO - Oltre ai mercati azionari , anche il petrolio sta conoscendo una fase di corsa che ha proiettato le quotazioni dell'oro nero ai massimi degli ultimi tre anni. I picchi sono stati aggiornati ...

Borsa : Milano sale con banche e petrolio : Milano, 9 GEN - Ancora un avvio di seduta positivo per Piazza Affari, che si muove in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib sale dello 0,3% sostenuto dagli acquisti sulle banche e sui ...

Trump contro la Cina : Dà ancora petrolio alla Nordcorea - così non ci sarà mai una soluzione amichevole : Il 22 dicembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità a favore delle nuove sanzioni, che potrebbero avere un impatto significativo sulla già isolata economia ...

Trump alla Cina : "Vende petrolio a Kim - soluzione amichevole impossibile" : Donald Trump alza la voce e torna a minacciare la Corea del Nord ma stavolta senza risparmiare nemmeno la principale alleata di Pyongyang, la Cina. Il presidente Usa ha parlato oggi - come di consueto,...

Trump alla Cina : Vende petrolio a Kim - soluzione amichevole impossibile : Donald Trump alza la voce e torna a minacciare la Corea del Nord ma stavolta senza risparmiare nemmeno la principale alleata di Pyongyang, la Cina.Il presidente Usa ha parlato oggi - come di consueto, via Twitter - della crisi nordcoreana con un cinguettio che definire di fuoco è poca cosa: "Colti IN FLAGRANTE. Molto deluso che la Cina permetta che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole al ...

Ica Group lancia vernice che aiuta l'ambiente : senza petrolio : Roma, 26 dic. (askanews) Stop al petrolio, taglio delle emissioni di anidride carbonica e attenzione alla salute delle persone. Sono gli obiettivi raggiunti dall'azienda marchigiana ICA Group che, ...

Descalzi : 'petrolio sopra i 60 dollari - sale anche il prezzo del gas' : 'C'e' stato un evento importante che l'accordo tra i Paesi Opec e non Opec che ha una valenza economica ma anche politica ed ha rassicurato il mercato che c'è un regolatore che non fa scendere ne ...

Perché Maduro ha deciso di lanciare una criptovaluta per vendere petrolio : Chi controlla la creazione del denaro controllo l'economia, e in qualche modo influenza la politica economica, una cosa che noi italiani abbiamo imparato bene con l'avvento dell'Euro . Per questa ...

Energia - Iea : “Boom di auto elettriche - ma l’addio al petrolio è lontano” : Il futuro è l’elettrico, ma la strada per l’addio al petrolio è ancora lunga. Il World Energy Outlook 2017 redatto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Iea), presentato oggi nella sede di Eni dal direttore, Fatih Birol, traccia i contorni di un presente segnato dal boom delle auto elettriche e di un futuro prossimo in cui l’elettricità cresce nei consumi energetici finali su scala mondiale, arrivando a coprire ...

La Borsa ha le sue spine : euro - petrolio - banche - Telecom e Leonardo : Il dato ha lievemente sorpreso gli economisti, considerata la solidità oltre le attese delle figure provenienti da Germania (la crescita dell'economia tedesca ha accelerato allo 0,8% nel terzo ...

petrolio - pesca e commerci : perché il Mar Cinese Meridionale è una priorità strategica di Pechino : Il Mar Cinese Meridionale rischia di essere uno dei punti più caldi di una crisi tra Cina e Stati Uniti. Le acque rivendicate da Pechino sono una regione strategica: in profondità potrebbero esserci giacimenti di Petrolio e di gas naturale, la zona è una riserva per la pesca e in quel tratto di mare ogni anno transitano merci per un valore di cinqu...

Qualche novità sul petrolio : Il prezzo del petrolio è salito sopra i 64 dollari al barile per la prima volta da metà del 2015 dopo il giro di vite in Arabia Saudita con la purga di principi e uomini d'affari da parte dell'erede ...