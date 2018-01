Il Partito Democratico e l' incompetenza dei 5 Stelle

Sondaggi elezioni politiche 2018 : crollo Partito Democratico - sale la Lega Video : Il 2018 è iniziato con una forte campagna elettorale da parte di tutti i partiti che concorreranno alle prossime elezioni politiche del 2018 [Video] che si terranno a marzo. Ma quali sono gli ultimi Sondaggi sulle elezioni, e quale scenario di Governo si profila dopo le urne? Proviamo a fare chiarezza dando un'occhiata agli ultimi dati resi noti dalla casa di Sondaggi EMG, che ha intervistato un campione di elettori il sette gennaio scorso. Il ...

Quali sono gli ostacoli che separano l'intesa Bonino-Tabacci dal Partito democratico : Quel che conta è che una forza politica non sia esclusa dalle elezioni. Ora, con Emma Bonino in pista, il Partito democratico lavora a formalizzare l'alleanza. Quel che sembrava solo una formalità, ...

Quali sono gli ostacoli che separano l'intesa Bonino-Tabacci dal Partito democratico : La fumata bianca arriva al mattino. In casa di Emma Bonino si presentano il segretario dei radicali italiani, Riccardo Maggi, il senatore Benedetto Della Vedova e Bruno Tabacci. Il capofila di Centro democratico, poche ore prima, ha parlato con la leader radicale per dire che, forse, una soluzione c'è. E nel vertice a quattro ne spiega i dettagli: Centro democratico mette a disposizione di +Europa il proprio simbolo. Stop, nessuna ...

Argentina : slavina nel gruppo dirigente del Partito democratico : ... che si chiede poi "quale significato abbia la modifica che permette a chi non risiede all'estero di presentarsi in una ripartizione all'estero, mentre chi è nel mondo non può candidarsi Italia" e ...

Di Maio al Capodanno di Roma - insorge il Partito democratico : La polemica del Pd: "A Roma umiliati con comizio Di Maio" La notizia della partecipazione di Luigi Di Maio al Capodanno di Roma è stata al centro della giornata politica tra mille polemiche. "Le ...

Partito Democratico - fuga dei dirigenti svizzeri verso Liberi e uguali. E la gara elettorale all’estero si annuncia in salita : Claudio Micheloni, senatore e leader storico del Pd in Svizzera si è dimesso. Micheloni si era palesemente schierato per il No durante la campagna per il referendum sulle riforme costituzionali e pochi giorni fa ha lasciato il Partito nel quale è stato eletto all’estero per ben tre legislature a partire dal 2006, quindi pur non avendo con 15 anni di legislatura sulle spalle ed essendo candidabile. La sua uscita ha comportato l’azzeramento del ...

Prodi e Veltroni in campo se il Partito Democratico deraglia : I protagonisti del variegato e quanto mai complesso mondo del centrosinistra hanno gli occhi puntati sul Pd. D'Alema e Bersani hanno giocato tutte le loro carte sulla sconfitta secca di Renzi. Ma l'...

Il senatore statunitense Al Franken - del Partito Democratico - si dimetterà dopo le molte accuse di molestie sessuali : Al Franken, ex comico e senatore statunitense eletto in Minnesota con il Partito Democratico, si dimetterà nei prossimi giorni dopo le molte accuse di molestie e comportamenti sgradevoli circolate nelle ultime settimane. Franken, che era al suo secondo mandato, è The post Il senatore statunitense Al Franken, del Partito Democratico, si dimetterà dopo le molte accuse di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : grandi manovre nel Partito Democratico (20 novembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grandi manovre nel Partito Democratico. Chivasso, addestratore di cani morto sbranato. Ostia aperti i seggi, al ballottaggio. (20 novembre 2017).(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 00:31:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Ostia - incendiato circolo del Partito Democratico (18 novembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Ostia, incendiato circolo del Partito Democratico. Auto imbottita di esplosivo è stata ritrovata nella città di Livorno. (18 novembre 2017).(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 00:32:00 GMT)

Sondaggi al 17-11-2017 : il Partito Democratico crolla sotto il 25% : Le elezioni politiche si avvicinano e sempre di più i leader politici si affidano ai Sondaggi per comprendere come muoversi nelle prossime settimane di campagna elettorale. La data del 4 marzo paventata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sembra ancora molto lontana ma la tensione potrebbe già salire nelle prossime settimane. In gioco c'è infatti Palazzo Chigi e la possibilità di cavalcare una ripresa economica frutto del ...

I primi 10 anni del Partito Democratico (in 10 foto) : SEGRETARI In un decennio di vita politica si sono succeduti 5 segretari (due ad interim- Franceschini e Epifani) e consumate 3 importanti scissioni (Rutelli con Tabacci e Mosella; Civati e Fassina; ...

Laura Boldrini chiude le porte al Partito Democratico : La figura di Laura Boldrini è una di quelle che polarizzano, in senso assoluto, l’opinione pubblica. La presidentessa della Camera è ugualmente ammirata e mal sopportata sia dai colleghi che dal popolo: c’è chi ne ammira il coraggio e la rettitudine e chi invece la critica per le ragioni più disparate (alle volte al limite della fantasia). La presidentessa, parte integrante del nuovo movimento politico Campo Progressista, durante ...