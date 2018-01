Il Parlamento della Grecia ha approvato una nuova serie di riforme imposte dai creditori

Ancona : 5 anni in Parlamento. 'Un onore essere al vostro servizio'. Una rosa bianca in prima fila in ricordo dell'ex presidente della ... : Nel 2013 l'Italia era un paese nel quale la spesa era fuori controllo, l'economia era in recessione, l'Europa ci guardava con preoccupazione ed il flusso migratorio era esploso anche come ...

Il Parlamento israeliano ha approvato in via preliminare l'introduzione della pena di morte per l'omicidio terroristico : Il parlamento di Israele ha approvato in via preliminare l'introduzione della pena di morte per il reato di omicidio in ambito terroristico. La pena di morte è già prevista dalla legge israeliana, ma si limita ad alcuni reati specifici come

Banche - ecco il fallimento totale in Parlamento : chi ride alle spalle della tragedia dei risparmiatori : Va di moda dire che la Commissione parlamentare sulle Banche è stata inutile. E noi sottoscriviamo, visto che la moda è stata lanciata proprio da Libero. Serve tuttavia una precisazione: è stata ...

La voce della Politica Sin Tito e Val Basento - audizione di Pittella in Parlamento : Si è tenuta ieri pomeriggio a Roma, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, un'audizione del presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, sullo stato di ...

Il Parlamento della Grecia ha approvato la legge di bilancio 2018 - l'ultima prima che finisca il programma di aiuti internazionali : Il Parlamento della Grecia ha approvato la legge di bilancio 2018, l'ultima prima che finisca il programma di aiuti internazionali. Il programma in corso – il terzo, approvato nell'agosto del 2015 – terminerà infatti nell'agosto del 2018. Subito dopo, o

Boschi-Etruria - Vegas (Consob) : "Parlai della banca con lei". L'ex ministra : non mentii in Parlamento : Su banca Etruria "ho avuto modo di parlare della questione con l'allora ministro Boschi", che espresse "un quadro di preoccupazione perché a suo avviso c'era la possibilità che Etruria venisse ...

Boschi-Etruria - Vegas (Consob) : «Parlai della banca con lei». L’ex ministra : non mentii in Parlamento Il discorso integrale in Aula|Il video : Il presidente della Commissione di vigilanza sui mercati: «Venne lei ad incontrarmi a Milano nell'aprile 2014. Era preoccupata per l’eventualità che l’istituto fosse incorporato dalla Popolare di Vicenza». Le opposizioni: «SI dimetta e non si ricandidi» Stasera alle 20.35 Boschi-Travaglio in diretta video a Otto e Mezzo su La7 e Corriere,.it. Alle 21.10 Renzi in diretta video a Piazzapulita su La7 e Corriere.it

Crimea risponde a dichiarazione Parlamento Europeo su militarizzazione della penisola - : "Tutto ciò aumenta la tensione nel mondo, ma per qualche motivo i paesi occidentali stanno chiudendo un occhio e si rifiutano di agire adeguatamente" ha detto Ilyasov.

Stop allo stravolgimento della legge parchi - appello a Governo e Parlamento : E' l'appello, sottoscritto da 27 tra associazioni, comitati e organizzazioni e numerose personalità del mondo dell'ambientalismo, della cultura e della ricerca, che da tempo hanno evidenziano i ...

Ambiente : appello dal mondo ambientalista a governo e Parlamento - cultura e ricerca per fermare lo stravolgimento della legge sui Parchi : "La legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) ha rappresentato un punto di svolta nella tutela della natura italiana, consentendo di passare da poche aree protette ad un sistema di Parchi e riserve che attualmente protegge oltre il 10% del territorio italiano. Non a caso viene considerata la 'Costituzione delle aree protette italiane', presa peraltro a modello da altre legislazioni.

Lega - Bossi raduna gli indipendentisti : dopo 20 anni il summit nella sede del 'Parlamento della Padania' : La minoranza del Carroccio non si arrende e chiede "alla Lega di tornare a fare la Lega". Con il fondatore al Castello di Chignolo anche l'assessore maroniano...

Dibba-Test tra peones centristi ed eterni Dc - da Rotondi a Giovanardi ecco chi va a caccia della conferma in Parlamento : peones centristi, democristiani fuori stagione, verdiniani, alfaniani, orfani montiani. Con la legislatura ormai quasi terminata, nel secondo Parlamento figlio del Porcellum e con il record dei voltagabbana (533 tra Camera e Senato), tra i parlamentari della diaspora centrista è già partita la caccia per un nuovo posto in lista alle prossime politiche. L’unica ossessione? La riconferma in Parlamento, anche per chi ha già non poche ...

Ambiente - il WWF : “Dal Parlamento Europeo una mozione per una agricoltura amica della biodiversità” : Oggi il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che supporta l’Action Plan for nature, people and the economy e chiede che le future politiche agricole dell’Unione europea contribuiscano fortemente alla protezione della natura in Europa. Sabien Leemans, Senior Policy Officer Biodiversità del WWF, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere che il Parlamento stia sostenendo l’Action Plan dell’UE per intensificare l’attuazione ...